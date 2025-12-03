Защитник на Ювентус ще трябва да се подложи на операция

Защитникът на Ювентус Федерико Гати ще трябва да се подложи на операция през следващите дни, съобщиха от клуба. Това се налага заради контузията, която италианският национал получи в началото на второто полувреме при снощната победа над Удинезе с 2:0 за Купата на Италия.

Става въпрос за разкъсване на медиалния менискус в дясното коляно на 27-годишния играч, като периодът му на възстановяване ще отнеме поне един месец. Така той ще пропусне поне седем мача на своя тим, а именно срещу Наполи, Пафос, Болоня, Рома, Пиза, Лече и Сасуоло. През настоящия сезон Гати е записал общо 14 двубоя за Ювентус, в които има два гола. Освен него, в момента в лазарета на клуба са още двама централни бранители - Бремер и Даниеле Ругани, а останалите контузени са нападателите Душан Влахович и Аркадиуш Милик, както и третият вратар Карло Пинсолио.

Medical Update | Federico Gatti — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) December 3, 2025

