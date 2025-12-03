Популярни
»
  Ювентус
  2. Ювентус
  Защитник на Ювентус ще трябва да се подложи на операция

Защитник на Ювентус ще трябва да се подложи на операция

  • 3 дек 2025 | 14:20
  • 368
  • 0

Защитникът на Ювентус Федерико Гати ще трябва да се подложи на операция през следващите дни, съобщиха от клуба. Това се налага заради контузията, която италианският национал получи в началото на второто полувреме при снощната победа над Удинезе с 2:0 за Купата на Италия.

Става въпрос за разкъсване на медиалния менискус в дясното коляно на 27-годишния играч, като периодът му на възстановяване ще отнеме поне един месец. Така той ще пропусне поне седем мача на своя тим, а именно срещу Наполи, Пафос, Болоня, Рома, Пиза, Лече и Сасуоло. През настоящия сезон Гати е записал общо 14 двубоя за Ювентус, в които има два гола. Освен него, в момента в лазарета на клуба са още двама централни бранители - Бремер и Даниеле Ругани, а останалите контузени са нападателите Душан Влахович и Аркадиуш Милик, както и третият вратар Карло Пинсолио.

Снимки: Gettyimages

