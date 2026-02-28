Официално: Усик ще защитава титлата си срещу Верхувен на 23 май в Египет

Олександър Усик е насрочил защита на титлата си на WBC в тежка категория срещу кикбокс легендата Рико Верхувен на 23 май. Събитието ще се проведе пред пирамидите в Гиза, Египет.

Усик не се е качвал на професионалния ринг от юли 2025 г., когато постигна 24-тата победа в кариерата си с нокаут в петия рунд над Даниел Дюбоа. По този начин той той защити поясите си на WBA, WBC, WBO, IBO и The Ring, като добави към колекцията си и титлата на IBF.

През последните четири години боксовата суперзвезда спечели шест двубоя, записвайки по две победи над Тайсън Фюри, Антъни Джошуа и Дюбоа.

Верхувен има само един боксов мач в кариерата си – победа с нокаут във втория рунд в Германия през 2014 г. Знаменитият кикбоксьор се раздели с GLORY, след като защити титлата си срещу Артьом Вахитов през юни 2025 г. Той е водил разговори с UFC за двубой с Дерик Люис на UFC 324 през януари, но в крайна сметка е решил да не подписва с ММА организацията.

Бившата звезда на GLORY е непобеден през последните 11 години, като е в изключителна серия от 22 поредни победи.

„Наистина уважавам хората, които достигат самия връх в своя спорт“, заяви Усик пред "Ring". - Рико е един от тях – силен атлет и велик шампион. Да си шампион не означава просто да притежаваш пояси.“

Усик иска още две или три срещи преди да се пенсионира

Верхувен сподели пред списанието, че фактът, че е бил шампион по кикбокс толкова дълго, не е отнел от глада му за успехи.

„Усик е неоспоримият шампион в бокса“, каза Верхувен. - Това е предизвикателството, което ме мотивира. Неоспорим срещу неоспорим.“