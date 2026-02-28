Популярни
Официално: Усик ще защитава титлата си срещу Верхувен на 23 май в Египет

  • 28 фев 2026 | 02:42
  • 441
  • 2
Официално: Усик ще защитава титлата си срещу Верхувен на 23 май в Египет

Олександър Усик е насрочил защита на титлата си на WBC в тежка категория срещу кикбокс легендата Рико Верхувен на 23 май. Събитието ще се проведе пред пирамидите в Гиза, Египет.

Усик не се е качвал на професионалния ринг от юли 2025 г., когато постигна 24-тата победа в кариерата си с нокаут в петия рунд над Даниел Дюбоа. По този начин той той защити поясите си на WBA, WBC, WBO, IBO и The Ring, като добави към колекцията си и титлата на IBF.

През последните четири години боксовата суперзвезда спечели шест двубоя, записвайки по две победи над Тайсън Фюри, Антъни Джошуа и Дюбоа.

Верхувен има само един боксов мач в кариерата си – победа с нокаут във втория рунд в Германия през 2014 г. Знаменитият кикбоксьор се раздели с GLORY, след като защити титлата си срещу Артьом Вахитов през юни 2025 г. Той е водил разговори с UFC за двубой с Дерик Люис на UFC 324 през януари, но в крайна сметка е решил да не подписва с ММА организацията.

Бившата звезда на GLORY е непобеден през последните 11 години, като е в изключителна серия от 22 поредни победи.

„Наистина уважавам хората, които достигат самия връх в своя спорт“, заяви Усик пред "Ring". - Рико е един от тях – силен атлет и велик шампион. Да си шампион не означава просто да притежаваш пояси.“

Усик иска още две или три срещи преди да се пенсионира
Усик иска още две или три срещи преди да се пенсионира

Верхувен сподели пред списанието, че фактът, че е бил шампион по кикбокс толкова дълго, не е отнел от глада му за успехи.

„Усик е неоспоримият шампион в бокса“, каза Верхувен. - Това е предизвикателството, което ме мотивира. Неоспорим срещу неоспорим.“

