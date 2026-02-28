Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

Клубовете от efbet Лига са дали за заплати на играчите 59 милиона евро през 2025 година. Това сочи финансов доклад на УЕФА. Данните на евроцентралата показват, че за месечни финансови възнаграждения отиват 70 процента от общите приходи, генерирани от отборите. Увеличението на заплатите пък е с 8 процента спрямо 2023 година. Със сигурност парите, които футболистите ще приберат през 2026-а, ще бъдат повече.



Постъпленията на клубовете пък са били в размер на 85 милиона евро, като е забелязан растеж от 7 процента спрямо 24 месеца по-рано. Цели 15% от приходите са дошли от УЕФА – участие на тимове в евротурнирите и солидарни плащания, които са общо 15 милиона евро. Парите от телевизионни права са 3 млн. евро (повишение с 9 процента спрямо 2023-а), а от билети – 4 млн. евро, като е отчетено намаление с 16% в сравнение с предишния отчетен период.

efbet Лига е на 29-о място по приход за 2025 година със своите 85 милиона евро сред първенствата под егидата на УЕФА. А е на 28-а позиция по получени суми от телевизионни права (3 млн. евро) и евроцентралата (13 млн. евро).



Финансовият доклад от Нион показва също, че клубовете са имали заеми към банки в размер на 28 милиона евро, като тази сума е с 22 процента по-голяма в сравнение с 2023 година.

С най-голям бюджет у нас безспорно са Лудогорец и ЦСКА. Левски обаче прогресира във финансов аспект – погаси голяма част от дълговете си и вдигна тавана за заплати. На „Герена“ дори вече си позволяват да плащат не малки суми за привличането на играчи. Тази зима извадиха по 300 хиляди евро, за да си осигурят услугите на Армстронг Око-Флекс и Стипе Вуликич, а се бръкнаха с малко повече за централния нападател на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа. Левски все още обаче е далеч зад Лудогорец и ЦСКА. През лятото разградчани платиха 2.8 милиона евро за халфа Филип Калоч, който е резерва. "Червените" пък са отборът, инвестиращ най-много в инфраструктура – градят нов стадион и база за школата.



"Тема Спорт"

Снимки: Startphoto