  Ювентус
  2. Ювентус
Влахович претърпя успешна операция

  • 5 дек 2025 | 21:34
Нападателят на Ювентус Душан Влахович претърпя операция след разкъсване на сухожилието на левия адуктор, съобщи пресслужбата на клуба.

Операцията е била успешна. 25-годишният сърбин стартира своята рехабилитация от днес. Според прогнозите, той може да отсъства от три до пет месеца.

Травмата на нападателя означава, че той със сигурност няма да бъде продаден през януари, каквато вероятност съществуваше преди тежката травма.

През сезон настоящия сезон Влахович е изиграл 20 мача във всички състезания, в които е отбелязал 8 гола и е дал 3 асистенции.

Снимки: Imago

