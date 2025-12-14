Слот: Няма проблем между мен и Салах

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот настоя, че няма проблем за разрешаване относно Мохамед Салах, като египетският национал се насочва към участие в турнира за Купата на африканските нации, а бъдещето му в клуба все още е неясно. Салах се завърна в състава на Ливърпул при победата с 2:0 над Брайтън, след като преди това беше оставен извън тима след откровеното си интервю миналия уикенд, в което, наред с други неща, каза, че е бил „хвърлен под автобуса“ от клуба и повдигна въпроси относно по-нататъшния си престой на „Анфийлд“.

Египтянинът влезе от резервната скамейка в средата на първото полувреме в двубоя с Брайтън, като корнер на 33-годишния футболист даде възможност на Юго Екитике да отбележи второто си попадение в мача и по този начин Мохамед Салах надмина рекорда на Уейн Рууни за голов принос във Висшата лига с 277-ото си участие за попадение (188 гола и 89 асистенции).

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

„За мен няма проблем за разрешаване. Сега той е същият като всеки друг играч“, коментира нидерландецът, който е разговарял със Салах в петък.

„Обикновено не казвам нищо за това, за което говорим и няма да правя изключение сега, но мисля, че действията говорят по-силно от казаното, а той отново беше в състава. Не ми беше трудно да го пусна на терена. Когато трябваше да направя първата си смяна, го вкарах в игра и днес той се представи така, както всеки фен, включително и аз, би искал от него. Той беше заплаха за противника и това е много важно“, добави Арне Слот.

След последния съдийски сигнал Мохамед Салах аплодира и четирите трибуни на „Анфийлд“, като някои от съотборниците му направиха същото, но той се задържа по-дълго пред „Коп“, докато феновете скандираха името му, преди да напусне терена. Слот, обаче, не смята, че това е било сбогуване.

„Той не беше единственият играч, който благодареше на феновете, защото феновете заслужаваха благодарност от нас“, каза още мениджърът на Ливърпул.

