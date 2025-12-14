Фратрия се раздели с нападател

Футболен клуб Фратрия (Варна) съобщава, че по взаимно съгласие на двете страни договорът с нападателя Ерик Манолков е бил прекратен. Ерик изигра 5 мача в първенството, в които отбеляза един гол, както и реализира гол в мач за Купата.

"Бихме искали специално да отбележим професионалното отношение на Ерик към тренировъчния процес — той винаги демонстрираше високо ниво на отдаденост, дисциплина и желание за развитие. ФК Фратрия благодари на Ерик Манолков за времето, прекарано в клуба, и му пожелава успехи в бъдещата кариера, нови постижения и само напред", се казва в официалното становище на клуба.

Едва на 19 години, Манолков има опит в професионалния футбол, както във Втора лига с варненския клуб, така и с родния си тим Локомотив (София). Той е от футболна фамилия, но и дядо му Борис Манолков, и баща му Владимир са вратари.

След изиграването на 19 кръга от първенството на Втора лига Фратрия е на 2-о място в класирането с 41 точки, на 6 от лидера Дунав (Русе), който има и мач по-малко.