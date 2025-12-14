Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия се раздели с нападател

Фратрия се раздели с нападател

  • 14 дек 2025 | 00:58
  • 352
  • 0
Фратрия се раздели с нападател

Футболен клуб Фратрия (Варна) съобщава, че по взаимно съгласие на двете страни договорът с нападателя Ерик Манолков е бил прекратен. Ерик изигра 5 мача в първенството, в които отбеляза един гол, както и реализира гол в мач за Купата.

"Бихме искали специално да отбележим професионалното отношение на Ерик към тренировъчния процес — той винаги демонстрираше високо ниво на отдаденост, дисциплина и желание за развитие. ФК Фратрия благодари на Ерик Манолков за времето, прекарано в клуба, и му пожелава успехи в бъдещата кариера, нови постижения и само напред", се казва в официалното становище на клуба.

Едва на 19 години, Манолков има опит в професионалния футбол, както във Втора лига с варненския клуб, така и с родния си тим Локомотив (София). Той е от футболна фамилия, но и дядо му Борис Манолков, и баща му Владимир са вратари.

След изиграването на 19 кръга от първенството на Втора лига Фратрия е на 2-о място в класирането с 41 точки, на 6 от лидера Дунав (Русе), който има и мач по-малко.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер гостува на неудобен съперник

Интер гостува на неудобен съперник

  • 14 дек 2025 | 06:50
  • 179
  • 0
Ханзи Флик: Педри е феноменален

Ханзи Флик: Педри е феноменален

  • 14 дек 2025 | 00:30
  • 582
  • 0
Слот: Няма проблем между мен и Салах

Слот: Няма проблем между мен и Салах

  • 14 дек 2025 | 00:29
  • 962
  • 0
Тулуза вилня в Париж

Тулуза вилня в Париж

  • 14 дек 2025 | 00:12
  • 567
  • 0
Еспаньол продължава възхода си с четвърти пореден успех

Еспаньол продължава възхода си с четвърти пореден успех

  • 13 дек 2025 | 23:56
  • 509
  • 0
Два автогола спасиха Арсенал от шокиращ провал

Два автогола спасиха Арсенал от шокиращ провал

  • 13 дек 2025 | 23:55
  • 11121
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

  • 13 дек 2025 | 19:51
  • 77603
  • 510
Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

  • 13 дек 2025 | 20:32
  • 25810
  • 96
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 46265
  • 28
Два автогола спасиха Арсенал от шокиращ провал

Два автогола спасиха Арсенал от шокиращ провал

  • 13 дек 2025 | 23:55
  • 11121
  • 25
Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

  • 13 дек 2025 | 21:25
  • 18473
  • 114
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

  • 13 дек 2025 | 18:59
  • 25163
  • 22