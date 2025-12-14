Популярни
  Барселона
  Ханзи Флик: Педри е феноменален

  • 14 дек 2025 | 00:30
  • 580
  • 0

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик сподели, че е много доволен от своя тим след победата с 2:0 над Осасуна. Успехът, дошъл с два гола на Рафиня, позволи на Барса да дръне със 7 точки пред Реал Мадрид в класирането на Ла Лига, а Флик изтъкна специално представянето на Педри.

„Важно беше да спечелим. Контролирахме мача и се защитавахме добре. Може би не създадохме голям брой чисти положения, но взехме трите точки. Не мисля за другите отбори. Хубаво е, че съперниците ни са под напрежение, но това не зависи само от нас. Сега ни интересува да победим и Виляреал", коментира Флик.

Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид
"При първия гол отлично използвахме свободното пространство. Пасът беше перфектен. Педри е футболист от най-висока класа. Какво да кажа? Той е феноменален. Рафиня винаги е бил важна част от състава и днес го доказа с двата си гола", продължи германският специалист.

"Ерик Гарсия ни дава необходимата стабилност. Жерард Мартин простоянно прогресира. Вече съм казвал за Кубарси, че е невероятно как играе на 18 години. Благодаря на "Ла Масия" за талантите, които произведа", каза още наставникът на каталунците.

