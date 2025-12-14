Реал Мадрид е длъжен да спре пропадането

Алавес ще посрещне Реал Мадрид в мач от испанската Ла Лига на 14 декември 2025 г. Двубоят ще се проведе на стадион "Мендисороса" с начален час 22:00. Това е важен мач за двата отбора, като домакините ще се опитат да спечелят ценни точки срещу един от фаворитите за титлата, докато "белите" ще търсят задължителна победа, с която да сложат край на лошата си серия от резултати и да запазят добри позиции в битката за титлата.

Реал Мадрид заема второ място в класирането с 36 точки от 16 изиграни мача, като е отбелязал 32 гола и е допуснал 15. "Кралският клуб" е в добра позиция да се бори за титлата, но последните резултати показват сериозно колебание във формата им.

От друга страна, Алавес се намира на 11-та позиция с 18 точки от 15 мача, с голова разлика 13:15. Баските се намират в средата на таблицата, но победа в този мач би им дала възможност да се приближат към зоната, даваща право на участие в европейските турнири.

Алавес се представя на приливи и отливи в последните си пет мача с две победи и три загуби. Баският тим постигна важна победа срещу Реал Сосиедад (1:0) на 6 декември, а преди това се наложи над Португалете (3:0) за Купата на краля на 2 декември. Въпреки това, те претърпяха три последователни загуби в Ла Лига преди тези успехи - срещу Барселона (1:3), Селта (0:1) и Жирона (0:1).

Реал Мадрид също преминава през труден период с две загуби, една победа и едно равенство в последните си четири мача в Ла Лига и Шампионската лига. "Белите" загубиха от Манчестър Сити (1:2) в Шампионската лига на 10 декември и от Селта (0:2) в Ла Лига на 7 декември. Преди това постигнаха убедителна победа над Атлетик Билбао (3:0) на 3 декември и завършиха наравно с Жирона (1:1) на 30 ноември. В Шампионската лига записаха и драматична победа над Олимпиакос (4:3) на 26 ноември.

Историята на последните пет срещи между двата отбора е категорично в полза на Реал Мадрид, който е спечелил всичките пет двубоя. В последната им среща на 13 април 2025 г., "белите" победиха с минималното 1:0 на "Мендисороса". Преди това, на 24 септември 2024 г., Реал Мадрид се наложи с 3:2 в оспорван мач на "Сантяго Бернабеу". На 14 май 2024 г. "кралският клуб" разгроми Алавес с 5:0, а на 21 декември 2023 г. отново победи с 1:0 като гост. На 19 февруари 2022 г. Реал Мадрид се наложи с 3:0. Забележително е, че Алавес не е успял да отбележи гол в три от последните пет срещи срещу мадридчани.

Лукас Бойе е звездата на Алавес в този сезон. Аржентинският нападател се превърна в основен голмайстор за баския тим, демонстрирайки отлични умения в завършващата фаза на атаките. Неговата способност да задържа топката и да създава пространство за съотборниците си е ключова за офанзивната игра на Алавес. Бойе ще бъде основната заплаха за защитата на Реал Мадрид в предстоящия мач.

От страна на Реал Мадрид, Килиан Мбапе продължава да бъде най-опасният играч. Френският суперзвезда демонстрира невероятна скорост и завършващи умения, които го правят постоянна заплаха за всеки противник. С 25 гола в 21 мача във всички турнири той е водещият голмайстор, а и като цяло водещата фигура в състава на "белия балет". Играчите на Алавес трябва да бъдат особено внимателни за неговото представяне, ако не искат да страдат в този мач.