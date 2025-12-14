Тулуза вилня в Париж

Тулуза записа класическа победа с 3:0 в гостуването си на Париж ФК от 16-ия кръг на Лига 1. "Виолетовите" дори можеха да спечелят и по-убедително, като така продължиха лошата серия на своя съперник, която набъбна на пет поредни мача без успех.

Тулуза можеше да поведе още в 19-ата минута, но Джибрил Сидибе пропусна да се разпише от дузпа.

Все пак гостите взеха преднина в 29-ата минута, а точен бе Сантиаго Идалго.

В 37-ата минута Ян Гбохо удвои преднината на "виолетовите", а отново той в 69-ата минута оформи и крайното 0:3.

С тази победа Тулуза събра актив от 23 точки и заема 7-ото място във временното класиране. Париж пък се намира на 14-ото място с 16 точки.