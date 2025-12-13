Популярни
  2. Хетафе
Еспаньол продължава възхода си с четвърти пореден успех

  • 13 дек 2025 | 23:56
  • 219
  • 0
Еспаньол продължава със силната си серия в Ла Лига, записвайки четвърта поредна победа на сметката си. Каталунците победиха Хетафе с 1:0 в гостуването си на "Колизеум Алфонсо Перес" с гол на Леандро Кабрера в 53-тата минута.

Мачът не предложи много емоции, като домакините така и не създадоха нито едно положение, с което да притеснят вратаря Марко Дмитрович.

Еспаньол също не бе твърде опасен в предни позиции, но се възползва от един шанс и нанесе своя удар. В 53-тата минута при центриране от корнер Леандро Кабрера се извиси и с глава порази вратата на съперника за 0:1. Като бивш играч на Хетафе, той не отпразнува гола си.

В 57-ата минута гостите можеха да удвоят преднината си, но гол на Пере Мия бе отменен заради засада.

С тази победа Еспаньол вече има 30 точки и заема 5-ото място във временното класиране. Хетафе пък допусна второ поредно поражение и остава на 8-ото място с 20 точки.

Снимки: Gettyimages

