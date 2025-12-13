Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

Барселона и Осасуна играят при 0:0 в среща от 16-ия кръг на Ла Лига.

При победа тимът на Ханзи Флик ще увеличи на 7 точки преднината си пред Реал Мадрид, който в неделя вечер гостува на Алавес.

Барса е в серия от шест успеха за първенство, а преди дни записа и победа в Шампионската лига срещу Айнтрахт (Франкфурт). Титуляр е Жул Кунде, с чиито два гола “лос кулес” сразиха германците. От първата минута излизат Маркъс Рашфорд и Феран Торес, а Роберт Левандовски е сред резервите.

Барса можеше да поведе още в четвъртата минута, когато Балде изведе Феран Торес в коридор в наказателното поле, но в последния път топката му беше избита.