Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

  • 13 дек 2025 | 19:22
  • 2083
  • 5
Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

Барселона и Осасуна играят при 0:0 в среща от 16-ия кръг на Ла Лига.

При победа тимът на Ханзи Флик ще увеличи на 7 точки преднината си пред Реал Мадрид, който в неделя вечер гостува на Алавес.

Барса е в серия от шест успеха за първенство, а преди дни записа и победа в Шампионската лига срещу Айнтрахт (Франкфурт). Титуляр е Жул Кунде, с чиито два гола “лос кулес” сразиха германците. От първата минута излизат Маркъс Рашфорд и Феран Торес, а Роберт Левандовски е сред резервите.

Барса можеше да поведе още в четвъртата минута, когато Балде изведе Феран Торес в коридор в наказателното поле, но в последния път топката му беше избита.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 11783
  • 45
Семейство Аниели отказа да продаде Ювентус на криптокомпания

Семейство Аниели отказа да продаде Ювентус на криптокомпания

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 1304
  • 1
Юноша от школата на Реал Мадрид титуляр срещу Алавес?

Юноша от школата на Реал Мадрид титуляр срещу Алавес?

  • 13 дек 2025 | 12:47
  • 1968
  • 7
Грипна епидемия и маски във Валенсия за гостуването на Атлетико

Грипна епидемия и маски във Валенсия за гостуването на Атлетико

  • 13 дек 2025 | 12:33
  • 1092
  • 3
Шестима играчи, които да наблюдавате на Купата на Африка 2025

Шестима играчи, които да наблюдавате на Купата на Африка 2025

  • 13 дек 2025 | 12:22
  • 1492
  • 0
Салах и Роналдо - две неочаквано проблемни легенди

Салах и Роналдо - две неочаквано проблемни легенди

  • 13 дек 2025 | 10:56
  • 6283
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:1 Локо (Сф), Жордао препарира гостите с фамозен изстрел

ЦСКА 2:1 Локо (Сф), Жордао препарира гостите с фамозен изстрел

  • 13 дек 2025 | 19:23
  • 46251
  • 251
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 31028
  • 21
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

  • 13 дек 2025 | 18:59
  • 13569
  • 12
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 42902
  • 139
Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4

Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4

  • 13 дек 2025 | 18:54
  • 6452
  • 10