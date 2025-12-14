Интер гостува на неудобен съперник

Дженоа ще приеме Интер в мач от италианската Серия "А", който ще се проведе на 14 декември 2025 г. Срещата е насрочена за 19:00 часа на стадион "Луиджи Ферарис". Главен съдия на двубоя ще бъде Даниеле Довери, който ще има отговорната задача да ръководи този интересен сблъсък между отбор, борещ се за оцеляване, и претендент за титлата.

Интер се намира в отлична позиция в класирането, заемайки третото място с 30 точки след 14 изиграни мача. "Нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика с 32 отбелязани и само 13 допуснати гола, което ги прави един от най-ефективните отбори в първенството. Отборът на Кристиан Киву не крие амбициите си за Скудетото, но за целта днес е важно да си тръгне с трите точки от негостоприемния Генуа. Гостуванията тук по традиция са сложни за "нерадзурите" и те трябва да покажат, че могат да се справят в тази трудна ситуация.

Дженоа не прави най-добрия си сезон до момента. Отборът се намира в долната половина на таблицата - на 15-то място с 14 точки от същия брой мачове. "Грифоните" имат негативна голова разлика с 15 отбелязани и 21 допуснати гола. Победа в този мач би била изключително ценна за домакините, които се опитват да се отдалечат от зоната на изпадащите, докато Интер се нуждае от трите точки, за да поддържа темпото в борбата за шампионската титла.

Дженоа показва признаци на подобрение в последните си мачове, записвайки две победи и две равенства в последните си пет срещи в Серия "А". "Грифоните" победиха Удинезе с 2:1 в последния си мач (на 08.12.2025), както и Верона с 2:1 (на 29.11.2025). Те завършиха наравно с Каляри (3:3 на 22.11.2025) и Фиорентина (2:2 на 09.11.2025), но претърпяха загуба с 0:4 от Аталанта в Купата на Италия (на 03.12.2025).

От своя страна, Интер демонстрира силна форма в Серия "А", но има смесени резултати в европейските турнири. "Нерадзурите" разгромиха Комо с 4:0 (на 06.12.2025) и Венеция с 5:1 за Купата на Италия (на 03.12.2025), както и победиха Пиза с 2:0 (на 30.11.2025). Въпреки това, те загубиха от Ливърпул с 0:1 в Шампионската лига (на 09.12.2025) и от Атлетико Мадрид с 1:2 (на 26.11.2025).

В последните пет срещи между двата отбора, Интер има лек превес с две победи, докато останалите три мача са завършили наравно. Последният път, когато тези отбори се изправиха един срещу друг, беше на 22 февруари 2025 г., когато Интер спечели с минималното 1:0 на своя стадион. Преди това, на 17 август 2024 г., двубоят на "Луиджи Ферарис" завърши наравно 2:2. Интер записа още една победа с 2:1 на 4 март 2024 г., а предишните две срещи завършиха с равенства - 1:1 на 29 декември 2023 г. и 0:0 на 25 февруари 2022 г. Интересно е да се отбележи, че мачовете между тези два отбора обикновено са оспорвани, с малка голова разлика.

Дженоа ще се надява да може да разчита днес на Лео Остигор, след като той пропусна победата над Удинезе миналата седмица. Мортен Френдруп и Алберт Гронбек също биха могли да се завърнат в състава.

Кристиан Киву пък няма да разчита на Хакан Чалханоглу след контузията, която получи в мача Ливърпул, като Петър Сучич или Пьотр Зелински ще заемат неговото място. Съществуват и съмнения относно състоянието на Франческо Ачерби, който също е много вероятно да не играе днес.

