Волфсбург спря възхода на Борусия (Мьонхенгладбах)

  • 13 дек 2025 | 18:37
  • 502
  • 0
Отборът на Волфсбург записа успех с 3:1 при гостуването си на Борусия (Мьонхенгладбах) от 14-ия кръг на Бундеслигата. За “жребчетата” това беше първа шампионатна загуба от пет мача насам, в които записаха четири победи и едно реми.

“Вълците” поведоха още в четвъртата минута, когато Патрик Вимер беше точен със своя удар след асистенция на Ловро Маер. Гладбах успяха да изравни в 22-рата минута, след като Константинос Кулиеракис си отбеляза красив автогол с глава в опита си да изчисти центриране на Лука Нетц. В 30-ата минута гостите си върнаха преднината, след като Мохамед Амура стигна до отскочила топка и се разписа с изстрела си. Четири минути по-късно грешка в домакинската защита доведе до втория гол на Вимер в двубоя, като той прати топката в мрежата с шут по земя след пас на Кристиан Ериксен. След почивката не се стигна до промяна в резултата заради две намеси на ВАР, които отмениха по едно попадение на Маер (64’) за гостите и на Харис Табакович (71’) за домакините, тъй като и двамата бяха в засада.

След третата си поредна победа срещу този съперник Волфсбург събра 15 точки и се изкачи на 13-ото място в класирането, където Борусия е на 11-ата позиция със своите 16 пункта.

