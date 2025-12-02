Популярни
Закъсалият Санкт Паули изненада неприятно Гладбах и продължава към четвъртфиналите

Закъсалият Санкт Паули изненада неприятно Гладбах и продължава към четвъртфиналите

Страдащият в Бундеслигата Санкт Паули изненада като гост Борусия (Мьонхенгладбах) и след победа с 2:1 изхвърли “жребчетата” от турнира за Купата на Германия. “Пиратите” играха по-добре и въпреки че имат цели девет поредни загуби в първенството и там са предпоследни, то днес тимът от Хамбург надигра съперника си и продължава напред към четвъртфиналите. Загубата пък бе първа в последните пет мача за Борусия.

Първата добра ситуация в мача дойде в 11-ата минута и бе за домакините, когато Кевин Щьогер стреля опасно от дистанция, но стражът на Санкт Паули Никола Васил успя да избие. По-добрата игра на “жребчетата” продължи и няколко минути по-късно Шуто Макино с глава бе съвсем близо да открие резултата, но ударът му мина с малко встрани.

Противно на случващото се на терена обаче Санкт Паули успя да нанесе своя удар в края на първата част. Топката достигна до Мартийн Каарс, който с прецизен удар успя да я промуши под плонжа на Мориц Николас - 0:1 за “пиратите”.

Десетина минути след началото на втората част Борусия успя да изравни. Джовани Рейна намери в наказателното поле Франк Онора, който с центриране сложи топката на главата на Харис Табакович - 1:1. Гостите отговориха първо с два опасни неточни изстрела на Луис Опи и Матия Перейра-Лаж, а в 74-ата минута Джексън Ървайн имаше много чисто положение, но ударът му бе спасен от Николас.

Логичното обаче се случи в 83-ата минута, когато след чудесна триходова комбинация топката достигна до Луис Опи, който с изстрел от наказателното поле отново изведе Санкт Паули напред - 1:2. До края на срещата домакините имаха възможност да изравнят, но Никола Васил успя да спаси удара на резервата Роко Райц.

Снимки: Imago

