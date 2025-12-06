Популярни
29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  • 6 дек 2025 | 19:11
  • 360
  • 0
Волфсбург се върна към победите

Волфсбург победи с 3:1 Унион (Берлин) в мач от 13-ия кръг на Бундеслигата. “Вълците” осигуриха успеха си на практика още през първата част, когато имаха два гола аванс. Алжирският национал Мохамед Амура записа гол и асистенция, а с голово подаване с отчете и ветеранър Кристиан Ериксен.

Така Волфсбург отново спечели след 4 поредни мача без победа и е на 14-а позиция с 12 точки. Унион пък има само една победа в последните 4 срещи и е на 12-о място.

Още в 10-ата минута “вълците” излязоха напред. Патрик Вимер получи пас от Мохамед Амура, напредна с индивидуален рейд и с плътен точен удар с левия крак направи безпомощен Фредерик Рьонов - 1:0 за домакините. Двадесетина минути по-късно Волфсбург удвои аванса си именно чрез Амура, който се възползва от добро подаване на Саел Кумбеди и заби топката в мрежата на гостите за 2:0.

Интригата в срещата окончателно приключи в 59-ата минута, когато Кристиан Ериксен напредна и подаде на Ловро Маер, а хърватинът простреля Рьонов и направи резултата класически - 3:0 за Волфсбург. Унион пък успя да върне едно почетно попадение десетина минути по-късно, когато след разбъркване от корнер гръцкият защитник на Волфсбург Константинос Кулиеракис отклони в собствената си мрежа шут на Стенли Н’Соки за крайното 3:1.

Унион можеше да направи по-голяма интригата в последните минути, но Леополд Куерфелд пропусна дузпа, след като ударът му от бялата точка бе отразен от стража на домакините Камил Грабара.

