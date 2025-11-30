Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Късна дузпа спаси Айнтрахт срещу Волфсбург

Късна дузпа спаси Айнтрахт срещу Волфсбург

  • 30 ное 2025 | 20:39
  • 352
  • 0
Късна дузпа спаси Айнтрахт срещу Волфсбург

Айнтрахт (Франкфурт) и Волфсбург завършиха 1:1 в мач от 12-тия кръг на Бундеслигата. До самия край на срещата гостите водеха в резултата, но късна дузпа, отсъдена след намеса на ВАР и реализирана от Миши Батшуай, спаси точката за “орлите”.

Така Айнтрахт няма загуба в последните пет мача и е на 7-о място с 21 точки. Волфсбург пък може да съжалява за пропуснатите три точки, но поне спря серията си от три поредни поражения, като “вълците” се намират на 15-а позиция - непосредствено над зоната на изпадащите.

Айнтрахт можеше да открие резултата в 12-ата минута, но удар на Марио Гьотце мина на сантиметри от вратата на Камил Грабара. Дванадесет минути по-късно гостите отговориха с опасен изстрел на Мохамед Амура, който обаче бе неточен. След сравнително постната първа част, през второто полувреме пак Волфсбург можеше да излезе напред в 59-ата минута, но стражът на Айнтрахт Михаел Цетерер на два пъти трябваше да се намесва след удари на Кристиан Ериксен и Амура.

В крайна сметка по-добрата игра на “вълците” даде резултат в 67-ата минута. Тогава Саел Кумбеди се включи добре и центрира на крака на Аарон Зехтнер, който с красив удар от въздуха откри за Волфбург - 0:1. До края на срещата Айнтрахт опита натиск, но така и не успяваше да създава чисти ситуации.

И когато изглеждаше, че гостите ще се поздравят с успеха, в последните секунди на срещата резервата на Волфсбург Денис Вавро фаулира в наказателното си поле Артур Теате. Така след преглед с ВАР реферът Ханс Осмерс отсъди дузпа, която с помощта на горната греда бе превърната в гол от влезлия от пейката Миши Батшуай - 1:1. Така Айнтрахт успя да спаси точката в двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Слот: Има чувство на облекчение, изиграхме мача така, както исках

Слот: Има чувство на облекчение, изиграхме мача така, както исках

  • 30 ное 2025 | 19:34
  • 1174
  • 0
Бетис зашлеви Севиля в прекъснато от феновете дерби

Бетис зашлеви Севиля в прекъснато от феновете дерби

  • 30 ное 2025 | 19:13
  • 6028
  • 0
Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

  • 30 ное 2025 | 19:00
  • 946
  • 0
Втора поредна победа измъкна Брест от зоната на изпадащите

Втора поредна победа измъкна Брест от зоната на изпадащите

  • 30 ное 2025 | 18:51
  • 850
  • 0
Хамбургер се върна към победите и с човек по-малко удари драматично Щутгарт

Хамбургер се върна към победите и с човек по-малко удари драматично Щутгарт

  • 30 ное 2025 | 18:44
  • 863
  • 0
Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

  • 30 ное 2025 | 18:35
  • 1527
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 86181
  • 535
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 37516
  • 36
Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

  • 30 ное 2025 | 16:55
  • 48611
  • 125
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 33047
  • 29
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 17235
  • 110
Ключови фигури се завръщат за Реал Мадрид (съставите)

Ключови фигури се завръщат за Реал Мадрид (съставите)

  • 30 ное 2025 | 21:02
  • 1291
  • 15