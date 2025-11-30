Късна дузпа спаси Айнтрахт срещу Волфсбург

Айнтрахт (Франкфурт) и Волфсбург завършиха 1:1 в мач от 12-тия кръг на Бундеслигата. До самия край на срещата гостите водеха в резултата, но късна дузпа, отсъдена след намеса на ВАР и реализирана от Миши Батшуай, спаси точката за “орлите”.

Така Айнтрахт няма загуба в последните пет мача и е на 7-о място с 21 точки. Волфсбург пък може да съжалява за пропуснатите три точки, но поне спря серията си от три поредни поражения, като “вълците” се намират на 15-а позиция - непосредствено над зоната на изпадащите.

Айнтрахт можеше да открие резултата в 12-ата минута, но удар на Марио Гьотце мина на сантиметри от вратата на Камил Грабара. Дванадесет минути по-късно гостите отговориха с опасен изстрел на Мохамед Амура, който обаче бе неточен. След сравнително постната първа част, през второто полувреме пак Волфсбург можеше да излезе напред в 59-ата минута, но стражът на Айнтрахт Михаел Цетерер на два пъти трябваше да се намесва след удари на Кристиан Ериксен и Амура.

В крайна сметка по-добрата игра на “вълците” даде резултат в 67-ата минута. Тогава Саел Кумбеди се включи добре и центрира на крака на Аарон Зехтнер, който с красив удар от въздуха откри за Волфбург - 0:1. До края на срещата Айнтрахт опита натиск, но така и не успяваше да създава чисти ситуации.

Schluss. Wir holen gegen den VfL Wolfsburg in letzter Minute noch einen Punkt!

–––––

⏹️ 90. | #SGEWOB 1:1 | #SGE pic.twitter.com/yLjalvVnso — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 30, 2025

И когато изглеждаше, че гостите ще се поздравят с успеха, в последните секунди на срещата резервата на Волфсбург Денис Вавро фаулира в наказателното си поле Артур Теате. Така след преглед с ВАР реферът Ханс Осмерс отсъди дузпа, която с помощта на горната греда бе превърната в гол от влезлия от пейката Миши Батшуай - 1:1. Така Айнтрахт успя да спаси точката в двубоя.

Снимки: Imago