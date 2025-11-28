Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Мьонхенгладбах)
  Мьонхенгладбах и Лайпциг се занулиха

Мьонхенгладбах и Лайпциг се занулиха

  • 28 ное 2025 | 23:31
  • 547
  • 0

Отборите на Борусия (Мьонхенгладбах) и РБ Лайпциг направиха нулево равенство в откриващия мач от 12-ия кръг на германската Бундеслига. Точката запази второто място на Ред Бул, като отборът пропусна временно да се доближи на три пункта от лидера и шампион Байерн (Мюнхен). Борусия от своя страна остана в долната половина на таблицата, като все още се намира еднакво близо спрямо зоната на изпадащите и местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

След нулево първо полувреме домакините от Мьонхенгладбах вкараха гол. Авторът на попадението бе 29-годишният французин Франк Онора, чиято радост бе помрачена, тъй като след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че е имало засада.

Четвърт час преди края ВАР отново се произнесе в ущърб на Борусия, след като първоначално бе отсъдена дузпа в полза на домакините, но на повторението се е видяло, че няма нарушение на играта.

Гостите също трябва да съжаляват, че не откраднаха трите точки, тъй като в 80-ата минуат Давид Раум с мощен удар по диагонал потърси далечния ъгъл и разтресе десния страничен стълб.

До края на двубоя топката така и не се оплете в мрежата на един от двата отбора и така съперниците размениха точките.

Идната седмица и двата отбора ще имат ангажименти в турнира за Купата на Германия. РБ Лайпциг ще посрещне Магдебург, докато Борусия е домакин на Санкт Паули. И двата мача са на 2-ри декември (вторник).

