Мьонхенгладбах и Лайпциг се занулиха

Отборите на Борусия (Мьонхенгладбах) и РБ Лайпциг направиха нулево равенство в откриващия мач от 12-ия кръг на германската Бундеслига. Точката запази второто място на Ред Бул, като отборът пропусна временно да се доближи на три пункта от лидера и шампион Байерн (Мюнхен). Борусия от своя страна остана в долната половина на таблицата, като все още се намира еднакво близо спрямо зоната на изпадащите и местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

След нулево първо полувреме домакините от Мьонхенгладбах вкараха гол. Авторът на попадението бе 29-годишният французин Франк Онора, чиято радост бе помрачена, тъй като след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че е имало засада.



Четвърт час преди края ВАР отново се произнесе в ущърб на Борусия, след като първоначално бе отсъдена дузпа в полза на домакините, но на повторението се е видяло, че няма нарушение на играта.



Гостите също трябва да съжаляват, че не откраднаха трите точки, тъй като в 80-ата минуат Давид Раум с мощен удар по диагонал потърси далечния ъгъл и разтресе десния страничен стълб.



До края на двубоя топката така и не се оплете в мрежата на един от двата отбора и така съперниците размениха точките.

0:0 in #Gladbach – alles in allem gerecht für beide Teams! 😪🤝



Идната седмица и двата отбора ще имат ангажименти в турнира за Купата на Германия. РБ Лайпциг ще посрещне Магдебург, докато Борусия е домакин на Санкт Паули. И двата мача са на 2-ри декември (вторник).