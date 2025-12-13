Популярни
Алегри: Ще се опитаме да преобърнем статистиката ни срещу новаците

  • 13 дек 2025 | 17:12
Алегри: Ще се опитаме да преобърнем статистиката ни срещу новаците

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри изрази надежда, че неговият тим най-после ще спечели домакинство срещу новак през този сезон. “Росонерите” се издъниха срещу Кремонезе (1:2) и Пиза (2:2), а утре им предстои мач със Сасуоло.

“Утре ще се опитаме да преобърнем статистиката ни срещу новаците, тъй като числата не са на наша страна. Сасуоло е добър тим, който е на отлична позиция в първенството (8-а - б.р.). Това е един от отборите, при които мачът никога не е решен. В техния състав са много по-балансирани, отколкото в началото на сезона. Трябва да изиграем този мач с голямо уважение и ред. Кристиан Пулишич все още има място за подобрение. Той е много резервиран човек в личния си живот, а на терена се трансформира и се превръща в дявол пред вратата. Но тепърва трябва да намери най-добрата си форма. Същото важи и за Кристофър Нкунку, който продължава да израства. Неговата физическа кондиция доста се подобри, като направи страхотно второ полувреме в Торино. Рафаел Леао няма да е на разположение за утре, но ще бъде готов за Суперкупата на Италия. Юсуф Фофана се възстанови, но ще си остане вкъщи, защото не е тренирал. Закари Атекаме ще бъде в групата, а Сантиаго Хименес работи усърдно, така че се надяваме да се завърне възможно най-скоро.

Има различни периоди в един сезон. В началото започвахме мачовете добре, а след почивката имахме спадове, докато напоследък е обратното. Трябва да намерим баланс, за да имаме винаги правилния подход. В Торино направихме добро второ полувреме, но в началните 15 минути допуснахме два гола, които ни костваха трите точки. Дано да запазим суха мрежа срещу Сасуоло. Утре за първи път ще играем от 12:30 часа (местно време - б.р.), като идват празници, така че атмосферата ще бъде празнична. Приоритетът ни е да имаме голям ред срещу Сасуоло, тъй като мачовете продължават 100 минути. Ще играем срещу опонент, който може да вкара във всеки един момент. Ще трябва да сме много, много добри в защита, за да не се възползват от преимуществата си по двата фланга. Кристиан Волпато и Арманд Лауриенте са много добри в ситуациите един срещу един и в атакуването в дълбочина. Това е сложен мач, който трябва да спечелим. След това ни предстои пътуване до Саудитска Арабия. Едно нещо е да отидем там с още три точки, а друго е да сме загубили преди това”, коментира Алегри на пресконференцията си преди двубоя.

Снимки: Gettyimages

