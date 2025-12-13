Алегри: Ще се опитаме да преобърнем статистиката ни срещу новаците

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри изрази надежда, че неговият тим най-после ще спечели домакинство срещу новак през този сезон. “Росонерите” се издъниха срещу Кремонезе (1:2) и Пиза (2:2), а утре им предстои мач със Сасуоло.

“Утре ще се опитаме да преобърнем статистиката ни срещу новаците, тъй като числата не са на наша страна. Сасуоло е добър тим, който е на отлична позиция в първенството (8-а - б.р.). Това е един от отборите, при които мачът никога не е решен. В техния състав са много по-балансирани, отколкото в началото на сезона. Трябва да изиграем този мач с голямо уважение и ред. Кристиан Пулишич все още има място за подобрение. Той е много резервиран човек в личния си живот, а на терена се трансформира и се превръща в дявол пред вратата. Но тепърва трябва да намери най-добрата си форма. Същото важи и за Кристофър Нкунку, който продължава да израства. Неговата физическа кондиция доста се подобри, като направи страхотно второ полувреме в Торино. Рафаел Леао няма да е на разположение за утре, но ще бъде готов за Суперкупата на Италия. Юсуф Фофана се възстанови, но ще си остане вкъщи, защото не е тренирал. Закари Атекаме ще бъде в групата, а Сантиаго Хименес работи усърдно, така че се надяваме да се завърне възможно най-скоро.

🗣️ Allegri conference press: "Leão won’t be available tomorrow, but he will definitely be there for the Supercoppa." pic.twitter.com/wNUru50nos — Milan Posts (@MilanPosts) December 13, 2025

Има различни периоди в един сезон. В началото започвахме мачовете добре, а след почивката имахме спадове, докато напоследък е обратното. Трябва да намерим баланс, за да имаме винаги правилния подход. В Торино направихме добро второ полувреме, но в началните 15 минути допуснахме два гола, които ни костваха трите точки. Дано да запазим суха мрежа срещу Сасуоло. Утре за първи път ще играем от 12:30 часа (местно време - б.р.), като идват празници, така че атмосферата ще бъде празнична. Приоритетът ни е да имаме голям ред срещу Сасуоло, тъй като мачовете продължават 100 минути. Ще играем срещу опонент, който може да вкара във всеки един момент. Ще трябва да сме много, много добри в защита, за да не се възползват от преимуществата си по двата фланга. Кристиан Волпато и Арманд Лауриенте са много добри в ситуациите един срещу един и в атакуването в дълбочина. Това е сложен мач, който трябва да спечелим. След това ни предстои пътуване до Саудитска Арабия. Едно нещо е да отидем там с още три точки, а друго е да сме загубили преди това”, коментира Алегри на пресконференцията си преди двубоя.

🗣️ Allegri conference press: "Struggling in first halves? Over the course of a season there are different phases. At the start of the season, we began matches well like Napoli and Parma, then in the second half we were hanging on for dear life. Now the situation has flipped: we… pic.twitter.com/eDuoEPCT6f — Milan Posts (@MilanPosts) December 13, 2025

