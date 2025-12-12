Президентът на Серия "А" разкри дали все още има шанс за Милан - Комо в Пърт

Президентът на Серия "А" Ецио Симонели увери, че все още има шанс мачът Милан - Комо от 24-тия кръг на първенството да бъде изигран в австралийския град Пърт. Преди няколко дни се появи информация, че този вариант най-вероятно ще пропадне, но шефът на първенството подчерта, че окончателното решение тепърва ще стане ясно.

Мачът между Милан и Комо в Австралия е пред провал, ето причините

“Прочетох неверни неща през последните дни. Не става въпрос за отпаднал вариант, а за продължаваща хипотеза. Азиатската конфедерация е единствената, която все още не е дала категорично одобрение, тъй като има две условия, които са толкова неприложими, че не могат да се считат за валидни. Ето защо се обърнахме към ФИФА за финален отговор. Не считаме тези условия за приемливи. Невъзможно е да организираш мач от италианското първенство, без да го обявяваш за такъв, а също така не е редно да се отказваме от италианските съдии. Ако ФИФА ни каже, че мачът не може да се изиграе там, ще си вземем бележка, но в момента не мога да давам прогнози. Възможно е крайният срок за решението да бъде на 18 декември. Дотогава би трябвало да знаем дали ще получим зелена светлина. Досега не сме разглеждали други възможни алтернативи, защото работим само върху варианта за мач в Пърт на 8 февруари”, коментира Симонели по време на своя пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages