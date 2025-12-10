Президентът на Милан: Обнадежден съм за Скудетото, но имаме друга цел

Президентът на Милан Паоло Скарони призна, че след обрата за победата с 3:2 над Торино е обнадежден относно шансовете на клуба да спечели Скудетото, но увери, че голямата цел на “росонерите” остава класирането за Шампионската лига.

“Скудетото? Когато хората си говорят с мен след толкова борбена победа, аз, естествено, гледам напред, като съм оптимист и изпълнен с надежда. Но както аз, така и Макс Алегри повтаряме, че имаме една цел: да бъдем в Шампионската лига през следващия сезон, защото Милан винаги трябва да бъдем там. Ние сме глобален отбор и имаме 400 млн. фенове по целия свят, така че трябва да бъдем на сцената на световния футбол, а именно ШЛ. Мисля, че е ключово да имаш треньор като Макс Алегри, който е опитен и компетентен, видял е много и създава спокойна и оптимистична атмосфера. Убеден съм, че той дава спокойствие не само на мен, но също така на състава и целия персонал”, коментира Скарони пред Class CNBC.

Снимки: Gettyimages