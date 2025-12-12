Алегри с ново признание за работата си в Милан

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри беше избран за Треньор на месеца в Серия "А" за ноември, като наградата му ще бъде връчена преди неделното домакинство на Сасуоло.

Под ръководството на Алегри “росонерите” са на върха в красирането на първенството, като през миналия месец записаха три победи на “Джузепе Меаца” с по 1:0 над Рома, Интер и Лацио, както и равенство 2:2 при визитата си на Парма. Така 58-годишният специалист спечели анкетата сред редакторите на италиански медии и ще получи втората си месечна награда през сезона след тази за септември, когато тимът му постигна три успеха.

Освен това Алегри си заслужи похвали от изпълнителния директор на Серия "А" Луиджи Де Сиерво, който заяви: “Вълнуващата директна битка в челото на класирането е и постоянна такава между страхотните треньори в Серия "А". През ноември Масимилиано Алегри възтържествува, печелейки 10 точки от четири мача, и то със сухи мрежи във всеки един от трите преките сблъсъци. Тосканският специалист успя да извлече максимума от наличните играчи, оформяйки добре балансиран състав, който е способен да разчита ефективно различните моменти от мача. Милан на Алегри демонстрира манталитет на победител, както и забележителна осъзнатост на своите умения. Това са необходими характеристики в борбата за първото място до края на сезона”.

Mister Allegri è il Philadelphia Coach Of The Month - novembre 🏆👔 pic.twitter.com/Z1vq3HqQO0 — Lega Serie A (@SerieA) December 12, 2025

В предишните два дни награди получиха също така Джейми Варди от Кремонезе за Играч на месеца и Кенан Йълдъз от Ювентус за Изгряваща звезда на месеца.

Снимки: Gettyimages