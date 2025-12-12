Модрич: Алегри ме изненада с характера си, дано да видя Италия на Мондиала

Халфът на Милан Лука Модрич за пореден път подчерта, че се чувства щастлив при “росонерите”, като не пропусна да похвали и своя наставник Масимилиано Алегри. Снощи 40-годишният хърватин получи приз за цялостен принос по време на церемонията за наградите на “Гадзета дело спорт”.

“Мисля, че вършим добра работа, като целта е да продължаваме така, въпреки че има много отбори, които се борят за първото място. Тежко е, но ние продължаваме напред с увереност. Италианският футбол е различен от испанския. В чужбина може и да не осъзнават колко трудна е Серия "А", но ви уверявам, че това първенство е доста трудно и конкурентоспособно. Не бях изненадан, защото бях подготвен. Познавам първенството още от дете, когато го гледах по телевизия, като продължих да го следя през годините. Знаех какво щях да заваря, така че бях готов. Щастлив съм, защото играя за най-големия италиански клуб според мен. Наслаждавам се на всеки ден на “Миланело” и на възможността да нося червено-черната фланелка.

🗣️ Modric spoke to @Gazzetta_it: "Italian football is different from Spanish football. From abroad, maybe people don’t realise how difficult Serie A is, but I assure you it’s a very tough and competitive league. I wasn’t surprised because I was prepared: I’ve known it since I was… pic.twitter.com/LCv2ZPgHDT — Milan Posts (@MilanPosts) December 12, 2025

Докато бях в Реал Мадрид, въобще не си представях да премина в Милан. В живота обаче понякога нещата се случват, когато най-малко ги очакваш. За мен това беше сбъдната мечта, защото съм фен на Милан още от дете. Алегри е страхотен треньор и победител (повтаря го три пъти б.р.). Приятно ми е да работя с него, като той ме изненада със своя характер. Има прекрасното умение да създава хармония в съблекалнята, защото е свикнал да ръководи големи шампиони. Той ти помага да даваш всичко от теб и ти носи спокойствие, като така те улеснява с това, което трябва да направиш. Радвам се и за отношението на феновете. Те са изключителни, а “Сан Сиро” е специален стадион”, коментира Модрич на събитието в Милано.

🗣️ Modric spoke to @Gazzetta_it: "I never thought I could come to Milan while I was at Real Madrid, but in life things sometimes happen when you least expect them. It was a dream come true because I was a Milan fan since I was little." pic.twitter.com/FGL0J34136 — Milan Posts (@MilanPosts) December 12, 2025

Той също така коментира шансовете на “Скуадра адзура” да се класира за Мондиал 2026, както и групата на Хърватия в турнира, в която са още Англия, Гана и Панама. “Би било трагедия за вас да пропуснете трето поредно Световното първенство. Дано да се класирате, защото всички най-добри отбори ще бъдат на Мондиала, а Италия е сред тях, така че трябва да е там. Плейофите винаги са тежки, но се надявам Италия да се класира и да видя тима в турнира. Нашата група? Англия си е Англия… един от най-силните национални отбори, но ние няма да подценим никого. В трудна група сме и трябва да се подготвим добре. До Световното първенство обаче има още много време, така че в момента съм фокусиран върху настоящето и Милан, защото искаме да продължим по нашия път“, добави носителят на два медала от световни първенства.

Luka received the “Legend Award” at the Gazzetta Sports Awards, in recognition of his long football career and his impact on the sport.



I'm always proud of him 👑❤️❤️ pic.twitter.com/Ie6usHabej — Salma (@salModric) December 12, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago