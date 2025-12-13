Майкъла: Собственикът на ЦСКА инвестира 300 млн. евро, но има проблем с базата за ДЮШ

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев - Майкъла разкри евентуален проблем с изграждането на новата база за ДЮШ на "армейците" до летището. Бившият футболист похвали собственика на "червените" за милионите, които инвестира в клуба.

"В момента това ръководство има нужда от подкрепа. Собственикът инвестира триста милиона евро в трите обекта - "Армията", Панчарево и школата. На този човек трябва да се издигне паметник. За първи път ЦСКА има собственик на реално европейско ниво и трябва да му се окаже подкрепа.

Хубавото е, че стадионът върви перфектно, Панчарево също е супер, единственият проблем е с базата за школата в "Дружба". Там има земя на чужд човек, но ще се оправят нещата", сподели Илиев пред "Тема Спорт".