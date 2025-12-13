Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Майкъла: Собственикът на ЦСКА инвестира 300 млн. евро, но има проблем с базата за ДЮШ

Майкъла: Собственикът на ЦСКА инвестира 300 млн. евро, но има проблем с базата за ДЮШ

  • 13 дек 2025 | 09:58
  • 1173
  • 0
Майкъла: Собственикът на ЦСКА инвестира 300 млн. евро, но има проблем с базата за ДЮШ

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев - Майкъла разкри евентуален проблем с изграждането на новата база за ДЮШ на "армейците" до летището. Бившият футболист похвали собственика на "червените" за милионите, които инвестира в клуба.

Проектът за реконструкция на стадион "Българска армия" обра вота на публиката
Проектът за реконструкция на стадион "Българска армия" обра вота на публиката

"В момента това ръководство има нужда от подкрепа. Собственикът инвестира триста милиона евро в трите обекта - "Армията", Панчарево и школата. На този човек трябва да се издигне паметник. За първи път ЦСКА има собственик на реално европейско ниво и трябва да му се окаже подкрепа.

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Хубавото е, че стадионът върви перфектно, Панчарево също е супер, единственият проблем е с базата за школата в "Дружба". Там има земя на чужд човек, но ще се оправят нещата", сподели Илиев пред "Тема Спорт".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 5434
  • 20
Софийска битка по пладне на "Овча Купел"

Софийска битка по пладне на "Овча Купел"

  • 13 дек 2025 | 07:32
  • 4085
  • 5
Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

  • 13 дек 2025 | 07:17
  • 2706
  • 1
И президентът на БФС се включи в кампанията за Любослав Пенев

И президентът на БФС се включи в кампанията за Любослав Пенев

  • 13 дек 2025 | 01:08
  • 3105
  • 9
Шиняшики за шедьовъра си: Случва се да вкараш такива попадения

Шиняшики за шедьовъра си: Случва се да вкараш такива попадения

  • 12 дек 2025 | 20:34
  • 2074
  • 1
Гидженов при Кабаков в съдийската ранглиста на ФИФА

Гидженов при Кабаков в съдийската ранглиста на ФИФА

  • 12 дек 2025 | 20:25
  • 1867
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 74918
  • 371
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 5434
  • 20
Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

  • 13 дек 2025 | 07:17
  • 2706
  • 1
Софийска битка по пладне на "Овча Купел"

Софийска битка по пладне на "Овча Купел"

  • 13 дек 2025 | 07:32
  • 4085
  • 5
Сега е времето Ливърпул да покаже, че трусът е приключил!

Сега е времето Ливърпул да покаже, че трусът е приключил!

  • 13 дек 2025 | 07:08
  • 5107
  • 7
Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

  • 12 дек 2025 | 23:06
  • 45167
  • 56