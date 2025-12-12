Популярни
Мениджъри ще гледат трима от ЦСКА срещу Локо (София)

  • 12 дек 2025 | 10:53
Двубоят между ЦСКА и Локомотив (София) ще генерира сериозно мениджърско присъствие в ложите на "Васил Левски". От "червените" ще бъдат гледани трима състезатели - Джеймс Ето'о, Петко Панайотов и Леандро Годой, твърди "Тема Спорт".

Аржентинецът се намира в добра форма и е привлякъл погледите на доста агенти. Част от тях са се интересували от футболиста и по време на престоя му в Берое, с който през миналия сезон стана голмайстор на първенството, а сега ще опита да спечели приза и с екипа на ЦСКА.

Христо Янев търси първата си победа над Генчев
Въпросните агенти са представители на руски, турски, полски, нидерландски, белгийски и френски клубове. В ложата на Националния стадион се очаква да е селекционерът на националния отбор Александър Димитров, който преди това ще е в "Овча купел" на осминафинала Славия - ЦСКА 1948, който също е в събота, но от 12:00 часа.

