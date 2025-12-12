Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Двама от ЦСКА тренират на индивидуален режим преди мача с Локомотив (Сф)

Двама от ЦСКА тренират на индивидуален режим преди мача с Локомотив (Сф)

  • 12 дек 2025 | 17:03
  • 205
  • 0
Двама от ЦСКА тренират на индивидуален режим преди мача с Локомотив (Сф)
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (София)

ЦСКА проведе последното си занимание преди утрешния осминафинален сблъсък от турнира за Купата на България срещу Локомотив (София). Участие в тренировката на клубната база в Панчарево взеха всички футболисти от разширения състав на "армейците" с изключение на Мартин Стойчев и Георги Чорбаджийски, които са на индивидуален режим заради леки здравословни проблеми.

Христо Янев търси първата си победа над Генчев
Христо Янев търси първата си победа над Генчев

Двубоят срещу "железничарите" е утре (13 декември) от 18:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Вратите на съоръжението за зрители ще бъдат отворени един час преди началото на мача, а билети могат да бъдат закупени онлайн, както и на касите на ул. "Гурко" и в официални магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Халф на Лудогорец претърпя операция, аут е за четири месеца

Халф на Лудогорец претърпя операция, аут е за четири месеца

  • 12 дек 2025 | 13:30
  • 1615
  • 0
Марек обяви раздяла с трима футболисти

Марек обяви раздяла с трима футболисти

  • 12 дек 2025 | 13:20
  • 779
  • 0
Димитър Иванов: Редувахме силни със слаби игри

Димитър Иванов: Редувахме силни със слаби игри

  • 12 дек 2025 | 13:02
  • 571
  • 0
Тодор Неделев поднови тренировки

Тодор Неделев поднови тренировки

  • 12 дек 2025 | 12:31
  • 575
  • 0
Беласица представи Антон Карачанаков и трима от Етър

Беласица представи Антон Карачанаков и трима от Етър

  • 12 дек 2025 | 11:37
  • 2564
  • 3
Вихрен привлече крило с близо 100 мача за ЦСКА 1948

Вихрен привлече крило с близо 100 мача за ЦСКА 1948

  • 12 дек 2025 | 11:29
  • 2020
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

  • 12 дек 2025 | 16:19
  • 1738
  • 1
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 9635
  • 24
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 25167
  • 62
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 6478
  • 1
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 10330
  • 7
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 10198
  • 23