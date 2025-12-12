Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Христо Янев търси първата си победа над Генчев

Христо Янев търси първата си победа над Генчев

  • 12 дек 2025 | 10:13
  • 1462
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (София)

Христо Янев определено стабилизира представянето на ЦСКА. Няма спор, че връзката между Янев и феновете е по-специфична. Все пак той донесе онази луда Купа на България през 2016 г., когато "армейците" бяха във "В" група, но победиха два елитни съперника - Берое и Монтана, а в състава му имаше само и единствено българи.

Христо Янев обаче се изправя срещу опонент, който до момента не е побеждавал. Става дума за треньора на Локомотив (София) Станислав Генчев, съобщава "Мач Телеграф". Двамата специалисти са се изправяли един срещу друг четири пъти, като Генчев е спечелил два от дуелите, а другите два са завършили наравно. Последният беше в третия дебют на Янев начело на ЦСКА - на 27 септември на стадиона в столичния квартал "Надежда", "железничарите" и "червените" завършиха 1:1. Йоанис Питас беше точен за "армейците", а Георги Минчев от дузпа изравни. 

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Локо (София)
ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Локо (София)

Ето и другите дуели между двамата специалисти - през сезон 2022/23 Локо (Сф) бие Пирин (Благоевград) на Янев с 2:0. През следващата кампания Ботев (Враца) и Крумовград въртят 0:0, а през миналия сезон Левски победи трудно Ботев (Вр) с 2:0 под Околчица. Така, че Христо Янев, вече начело на голям отбор като ЦСКА, ще се опита за пръв път да победи неудобния си съперник.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

  • 12 дек 2025 | 07:10
  • 4884
  • 2
Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

  • 11 дек 2025 | 22:59
  • 19595
  • 19
Луческу хленчи в Разград: Лудогорец получи подаръци - от нас и от съдията

Луческу хленчи в Разград: Лудогорец получи подаръци - от нас и от съдията

  • 11 дек 2025 | 22:52
  • 6575
  • 8
Десподов: И двата отбора ще продължат напред

Десподов: И двата отбора ще продължат напред

  • 11 дек 2025 | 22:44
  • 2928
  • 0
Голмайсторът на Лига Европа след зрелищния хикс на Лудогорец: Много е неприятно

Голмайсторът на Лига Европа след зрелищния хикс на Лудогорец: Много е неприятно

  • 11 дек 2025 | 22:34
  • 3337
  • 0
Хьогмо: Отношението ни ме прави щастлив

Хьогмо: Отношението ни ме прави щастлив

  • 11 дек 2025 | 22:29
  • 8515
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 10216
  • 34
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 86211
  • 250
Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

  • 12 дек 2025 | 07:10
  • 4884
  • 2
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 930
  • 1
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 85486
  • 170