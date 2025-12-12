Христо Янев търси първата си победа над Генчев

Христо Янев определено стабилизира представянето на ЦСКА. Няма спор, че връзката между Янев и феновете е по-специфична. Все пак той донесе онази луда Купа на България през 2016 г., когато "армейците" бяха във "В" група, но победиха два елитни съперника - Берое и Монтана, а в състава му имаше само и единствено българи.

Христо Янев обаче се изправя срещу опонент, който до момента не е побеждавал. Става дума за треньора на Локомотив (София) Станислав Генчев, съобщава "Мач Телеграф". Двамата специалисти са се изправяли един срещу друг четири пъти, като Генчев е спечелил два от дуелите, а другите два са завършили наравно. Последният беше в третия дебют на Янев начело на ЦСКА - на 27 септември на стадиона в столичния квартал "Надежда", "железничарите" и "червените" завършиха 1:1. Йоанис Питас беше точен за "армейците", а Георги Минчев от дузпа изравни.

Ето и другите дуели между двамата специалисти - през сезон 2022/23 Локо (Сф) бие Пирин (Благоевград) на Янев с 2:0. През следващата кампания Ботев (Враца) и Крумовград въртят 0:0, а през миналия сезон Левски победи трудно Ботев (Вр) с 2:0 под Околчица. Така, че Христо Янев, вече начело на голям отбор като ЦСКА, ще се опита за пръв път да победи неудобния си съперник.