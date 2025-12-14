Бензема: Проблемът на Реал не е Алонсо, а звездите на отбора

Още една легенда на Реал Мадрид беше призована да коментира скорошното лошо представяне на отбора, който е събрал само две победи в последните си осем мача във всички турнири, като Чаби Алонсо е в центъра на критиките. Карим Бензема чрез „Екип“ представи своята гледна точка за ситуацията в испанския клуб. Френският нападател, който сега играе в Саудитска Арабия за Ал-Итихад, подкрепи баския треньор, подчертавайки, че проблемът не е в наставника, а в отношението на звездите на отбора.

„Чаби Алонсо не може да направи нищо, той има невероятни имена, така че трябва да ги пусне на терена. Трудно е. Всеки играч има своето его. Тези звезди трябва да си кажат, че всеки от тях има какво да предложи на отбора и преди всичко трябва да общуват“, заяви той.

След това Бензема се фокусира върху проблема с егото в съблекалнята: „Проблемът е, когато не приемаш, че има играч пред теб, който вкарва повече голове от теб. Тези проблеми възникват, когато имаш много звезди заедно. Ако съотборникът ти е по-добър от теб, трябва да го приемеш. Защото този съотборник все още се нуждае от другите, не може да направи всичко сам“.

Освен това френският нападател посочи липсата на опитен, ветеран футболист в отбора, който би могъл да напътства по-младите звезди като Килиан Мбапе, Винисиус и Джуд Белингам и да им обясни какво не е наред.

