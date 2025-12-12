Сушата на Винисиус Жуниор, заради която "Бернабеу" го освирква

Кризата с резултатите, през която преминава Реал Мадрид, постави под светлината на прожекторите както колективното представяне, така и формата на някои ключови играчи. Мачът срещу Манчестър Сити послужи на Родриго да прекъсне своята голова суша, но за сънародника му Винисиус Жуниор вечерта беше тежка. Той стана обект на едни от най-силните освирквания от трибуните на “Бернабеу“. Недоволството на публиката се съчетава с продължителната му голова немощ – вече 12 поредни срещи без попадение за Вини. А головете му определено липсват на отбора, отбелязва “Ас”.

Изминаха повече от два месеца, откакто бразилецът за последно се разписа за Реал Мадрид. Последният му гол датира от 4 октомври срещу Виляреал, когато отбеляза два пъти за победата над „жълтата подводница“. Оттогава насам връзката му с гола е почти прекъсната. Един удар в гредата срещу Ювентус, още един на „Сан Мамес“, пропусната дузпа срещу Валенсия и две асистенции за четирите гола на Мбапе срещу Олимпиакос – това е равносметката му в атака.

Тази негативна серия вече наброява 941 минути без попадение, като на два пъти той беше близо до прекъсването ѝ. ВАР отмени негово попадение в Атина заради засада на Мбапе при изграждането на атаката, а в Жирона друг негов гол не беше зачетен отново поради нередовна позиция.

Въпреки тези обстоятелства, статистиката е категорична – 12 мача без гол. Това е най-лошата серия за Винисиус от края на сезон 2020/21 насам. Ситуацията е в пълен контраст с формата му по същото време миналата година, когато Мбапе изпитваше трудности пред гола, а именно Вини носеше отбора на гърба си с девет попадения в седем мача.

Проблемът изглежда е повече в завършващия удар, отколкото в липсата на желание. В мача срещу Манчесттър Сити например, той отправи най-много удари от всички играчи на Реал – четири. Една от възможностите беше особено чиста, когато в 80-ата минута след корнер, изпълнен от Гюлер, той засече топката с пищял на далечната греда. Той беше и най-активният в атака срещу Селта, Атлетик, Жирона, Олимпиакос, Райо и Ювентус. Всъщност, в тези 12 мача само Мбапе е отправял повече удари от него – 48 за французина срещу 41 за бразилеца. Килиан обаче е бил далеч по-ефективен, реализирайки 11 гола.

Според статистиката на Opta, базирана на показателя за очаквани голове (xG), от мача с Виляреал насам Винисиус е трябвало да отбележи между четири и пет попадения (4.67 xG). Реалността обаче е, че голът му убягва.

Тази суша се отразява и на отношението на феновете на „Бернабеу“. Въпреки че измина повече от месец и половина от инцидента му с Чаби Алонсо в Ел Класико, публиката не беше имала много възможности да изрази мнението си. Единственото домакинство на Реал оттогава беше спокойният мач срещу Валенсия, където феновете бяха снизходителни. Кризата в отбора обаче изостри настроенията и гневът се насочи към Винисиус, от когото очакванията са много по-високи.

Вкарването на голове е колективна задача, в която останалите трябва да помагат на Мбапе. Иронията е, че въпреки настоящата си форма Винисиус остава вторият най-добър реализатор на отбора с пет попадения, изоставайки единствено от Килиан (25). Именно затова на отбора толкова много му липсват головете, които в момента убягват на Вини.