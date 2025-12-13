Чаби Алонсо: Въпреки проблемите сме достатъчно силни, за да победим Алавес

В сряда Реал Мадрид загуби от Манчестър Сити в Шампионската лига и ситуацията на тима се влоши още повече. Не е ясно и дали Чаби Алонсо няма да бъде освободен от треньорския пост при нов неуспех, заради което идният мач срещу Алавес от Ла Лига е от огромно значение за “кралете”. Засега наставникът изглежда спокоен и уверява, че всички в тима са обединени. Ето какво заяви Алонсо на редовната си пресконференция.

Какъв Реал Мадрид искате в неделя?

Въпреки отсъстващите имаме достатъчно сили, за да спечелим. За нас това е много важен мач.

Как е Мбапе?

Килиан е възстановен, но утре ще решим (дали ще играе).

Чувствате ли, че трябва да играете вабанк в тази среща?

Най-важни са отборът и клубът. Искаме да променим динамиката срещу силен съперник.

Как усетихте изминалия мач срещу Манчестър Сити?

Не може да се празнува загуба. Направихме много неща добре. Има положителни неща, от които ще имаме нужда.

По същия начин като при идването ви ли продължавате да гледате на нещата?

От много години съм във футбола и нищо не ме изненадва. Това са неща, които са се случвали и ще продължат да се случват. Трябва да се подхожда с отговорност и оттам нататък да се работи, за да се промени ситуацията.

Говорихте ли с президента след двубоя през седмицата?

Откакто съм тук, говоря много с президента и с клуба.

Липсват ли ви определена фигура в съблекалнята?

Ние сме едно цяло — и в добрите, и в лошите моменти. Ако обърнем негативната серия, това може да ни направи по-силни. В тази съблекалня има хора с опит. Винаги съм усещал, че отношенията ни са добри и че вървим в една и съща посока. Имаме нужда от тази обща цел.

Случвало ли ви се е някога да сте толкова много контузени играчи наведнъж?

Имаме и трима наказани, което също е част от играта. Нямаме много футболисти и допълваме списъка с играчи от дубъла. За утре пътуваме с тези, които са в добро състояние.

Имате ли чувство, че няма нужното търпение към треньорите?

От много време съм във футбола. В Испания до момента има само двама уволнени наставници и съм сигурен, че в миналото по това време са били повече. Футболът е взискателен и мисля, че в други епохи е имало повече уволнения.

Обсъждате ли с Алваро Арбелоа (треньор на дубъла - б.р.) бъдещето?

Мисля, че Арбелоа може да стане треньор на Реал Мадрид, върши нещата добре, но не сме говорили за това.