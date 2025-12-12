Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Нямат край: пореден важен за Реал Мадрид играч е с проблеми

Нямат край: пореден важен за Реал Мадрид играч е с проблеми

  • 12 дек 2025 | 16:40
  • 590
  • 11
Нямат край: пореден важен за Реал Мадрид играч е с проблеми

Вицекапитанът Федерико Валверде е поредният футболист на Реал Мадрид с физически проблем и е под въпрос за мача срещу Алавес като гост този уикенд. Днес уругваецът не тренира с основната група заради претоварване в десния крак.

Хубавото за “кралете” е, че двубоят срещу баските е чак в неделя от 22:00 часа - т.е. има някакво време Феде да се оправи.

Не ясно дали и Килиан Мбапе ще може да се включи в срещата, след като в сряда остана на пейката срещу Манчестър Сити.

Отделно наказани, контузени или с само под въпрос са куп футболисти като Алваро Карерас, Рюдигер, Фран Гарсия, Трент, Каварахал, Милитао, Алаба, Ендрик, Камавинга, Менди и Хаусен.

Сушата на Винисиус Жуниор, заради която "Бернабеу" го освирква
Сушата на Винисиус Жуниор, заради която "Бернабеу" го освирква
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Артета все още не е сигурен за Салиба, Райс, Тимбер и Тросар

Артета все още не е сигурен за Салиба, Райс, Тимбер и Тросар

  • 12 дек 2025 | 13:31
  • 1153
  • 0
Ница изравни антирекорд на Лудогорец в Лига Европа

Ница изравни антирекорд на Лудогорец в Лига Европа

  • 12 дек 2025 | 13:27
  • 1976
  • 0
Кроос похвали Реал Мадрид за играта срещу Сити и посочи причината за загубата

Кроос похвали Реал Мадрид за играта срещу Сити и посочи причината за загубата

  • 12 дек 2025 | 13:27
  • 1078
  • 2
Бивш съотборник на Любо Пенев във Валенсия: Събрали сме половината пари за лечението му

Бивш съотборник на Любо Пенев във Валенсия: Събрали сме половината пари за лечението му

  • 12 дек 2025 | 12:47
  • 5828
  • 0
Призоваха ФИФА да спре продажбата на билети за Мондиала

Призоваха ФИФА да спре продажбата на билети за Мондиала

  • 12 дек 2025 | 12:47
  • 977
  • 0
Салах беше призован от Египет въпреки проблемите си в Ливърпул

Салах беше призован от Египет въпреки проблемите си в Ливърпул

  • 12 дек 2025 | 12:12
  • 946
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

  • 12 дек 2025 | 16:19
  • 1710
  • 1
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 9579
  • 24
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 25122
  • 62
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 6445
  • 1
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 10306
  • 7
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 10188
  • 23