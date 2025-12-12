Нямат край: пореден важен за Реал Мадрид играч е с проблеми

Вицекапитанът Федерико Валверде е поредният футболист на Реал Мадрид с физически проблем и е под въпрос за мача срещу Алавес като гост този уикенд. Днес уругваецът не тренира с основната група заради претоварване в десния крак.

Хубавото за “кралете” е, че двубоят срещу баските е чак в неделя от 22:00 часа - т.е. има някакво време Феде да се оправи.

Не ясно дали и Килиан Мбапе ще може да се включи в срещата, след като в сряда остана на пейката срещу Манчестър Сити.

Отделно наказани, контузени или с само под въпрос са куп футболисти като Алваро Карерас, Рюдигер, Фран Гарсия, Трент, Каварахал, Милитао, Алаба, Ендрик, Камавинга, Менди и Хаусен.

