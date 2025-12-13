Популярни
ЦСКА 1948 измъкна победата срещу Славия след продължения и се класира напред за Купата - на живо с отзивите след 2:3
На "Бернабеу" си отдъхнаха: Мбапе, Валверде и други двама подновиха тренировки

  • 13 дек 2025 | 14:23
  • 669
  • 3
Реал Мадрид ще се изправи срещу Алавес в неделя с почти пълния си арсенал в атака и с две ключови фигури в защита. Треньорът Чаби Алонсо беше зарадван с добри новини, след като четирима от играчите, чието участие беше несигурно, ще бъдат на негово разположение. Килиан Мбапе изглежда е преодолял мускулния дискомфорт, заради който остана резерва срещу Манчестър Сити. Федерико Валверде също е възстановен, както и Антонио Рюдигер. Към тях се присъединява и Дийн Хаусен, който също се завръща контузия. Всички те тренираха наравно със съотборниците си в съботната сесия.

Единственият, който не успя да се включи в заниманието, е Едуардо Камавинга. Френският полузащитник няма да бъде готов навреме за двубоя на „Мендисороса“. Поради тази причина Алонсо повика за тренировката двама халфове от дубъла – Сестеро и Тиаго, като поне един от тях ще пътува с отбора за Витория.

Най-голямото предизвикателство пред наставника ще бъде окомплектоването на защитния вал. Той разполага само с двама напълно здрави централни бранители в лицето на Раул Асенсио и Хаусен, което на практика ги прави сигурни титуляри. Това обаче може да е проблем, тъй като Хаусен тъкмо се завръща от травма и му липсва игрови ритъм. Рюдигер, който получи удар в мача със Сити, все пак е възстановен и вероятно ще се бори за титулярно място именно с бившия футболист на Борнемут.

