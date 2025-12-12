Шефът на Ла Лига за кризата в Реал Мадрид: Този филм съм го гледал

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас често влиза в конфликти с Реал Мадрид, но пък смята, че тимът ще превъзмогне сегашните си проблеми. Столичани са със само две победи в последните си осем мача и треньорът Чаби Алонсо е заплашен от уволнение.

“Този филм съм го гледал много пъти - заяви Тебас. - Реал Мадрид е отбор, който знае как да обръща нещата. Чаби Алонсо има ДНК-то на Реал Мадрид и вярвам, че той, играчите и клубът ще се справят. Те имат този манталитет от малки, а Чаби го е усетил от първа ръка“.

Той дори си позволи да даде личен съвет на треньора: „Нека продължава да бъде себе си. Той е наставник, който е постигнал успехи, а не е никак лесно да го направиш в Бундеслигата при такова ниво на конкуренция. Напълно подготвен е да се справи с това. Пожелавам успех на него и на Реал Мадрид, защото те винаги излизат от подобни ситуации“.

Тебас също така изясни позицията си относно картотекирането на Дани Олмо в Барселона през миналия сезон – въпрос, който продължава да предизвиква дебати: „Ние не сме помагали на никого извън установения срок. Картотекирането на Олмо беше извършено от Висшия спортен съвет и ние не бяхме съгласни. Това, което се разглежда, е прессъобщение от 2 април 2025 г., което според нас нарушава поверителността на данните на ФК Барселона. Има много въпроси, които ще бъдат изяснени в хода на производството“.

Един от най-сериозните моменти настъпи, когато се заговори за психологическите щети, които търпят играчи като Роналд Араухо заради обиди в социалните мрежи. „Това е осъдително - предупреди Тебас. - Тази година открихме Служба за подкрепа на жертви на престъпления от омраза, за да бъдем до играчите. Мнозина не знаят, че трябва да подадат жалба, защото това е престъпление, което изисква жалба от жертвата. Освен това работим с Националната колегия на психолозите, за да предложим психологическа подкрепа, ако имат нужда. Те са хора и всеки случай се анализира индивидуално. С Араухо ще направим същото“.

“Обикновено най-атакуваните играчи са тези, които се открояват. Случваше се с Винисиус Жуниор: ако не беше толкова добър и лидер, вероятно нямаше да получава толкова атаки. Въпреки това трябва да се избягва всякаква агресия. И ако даден играч е особено нападан, трябва да бъдем още по-близо до него, за да изкореним всяка обида или проява на омраза“, завърши Тебас, осъждайки обидите, които играчите получават ежедневно.

Той говори по време на събитието „Силата на всички срещу омразата в спорта“ – инициатива, организирана от Ла Лига, за да подчертае сътрудничеството между институциите в борбата срещу всяка форма на нетолерантност.

