От ФИФА въвеждат задължителна пауза по време на мачовете от Мондиал 2026

От ФИФА са взели решение да бъде въведена задължителна пауза в средата на всяко едно от двете полувремена по време на мачовете от предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада следващото лято, информират различни медии. Тези кратки почивки ще са в рамките на три минути и ще служат като възможност футболистите да пият вода и да вземат глътка въздух. Решението е една от мерките, които от световната футболна централа ще въведат, за да предпазят здравето на футболистите от високите температури и сериозното натоварване на организма, което произтича от тежките атмосферни условия. Паузите ще са задължителни за всяка среща и няма да зависят от конкретните атмосферни условия в деня на срещата.

От ФИФА се сблъскаха със солидни критики относно здравето на футболистите по време на Световното клубно първенство през миналото лято, когато срещите бяха провеждани при доста високи температури, а част от играчите се оплакваха от замаяност по време на двубоите. Треньорите пък бяха принудени да съобразяват тренировъчния процес с жегите. В същото време няколко мача бяха принудително преустановени за различни периоди от време поради проливни дъждове и гръмотевични бури. Северна Америка се сблъсква с нарастващи проблемни с екстремни метеорологични условия през последните години, като горки пожари, високи температури и влажност често влияят на спортни събития.

