Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Софийска битка по пладне на "Овча Купел"

Софийска битка по пладне на "Овча Купел"

  • 13 дек 2025 | 07:32
  • 1929
  • 5
Софийска битка по пладне на "Овча Купел"

Тимовете на Славия и ЦСКА 1948 излизат един срещу друг в мач от осминафиналите на Sesame Купа на България. Двубоят на стадион “Александър Шаламанов” започва в 12:00 часа с първия съдийски сигнал на рефера Мартин Великов.

За да стигнат до тази фаза двата тима отстраниха по един противник в предишния кръг. “Белите” имаха здрав сблъсък със Спартак (Пловдив), но в крайна сметка победиха с 2:1 като гост. “Червените” се справиха по-лесно с противника и победиха с 4:0 като гост Янтра (Габрово).

Славия без Илиян Стефанов срещу ЦСКА 1948
Славия без Илиян Стефанов срещу ЦСКА 1948

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на сезона. В мач от осмия кръг на efbet Лига ЦСКА 1948 победи с 3:1 след две попадения на Елиас Франко и Атанас Илиев, докато за Славия се разписа Кристиян Стоянов.

Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор
Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

Въпросният двубой е последната загуба на “белите”. Оттогава тимът от “Овча Купел” е във впечатляваща серия от 12 поредни мача без поражение във всички турнири. “Червените” също бяха в добра серия, но в средата на ноември играчите на Иван Стоянов записаха две поредни поражения.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 2945
  • 6
Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

  • 13 дек 2025 | 07:17
  • 1481
  • 1
И президентът на БФС се включи в кампанията за Любослав Пенев

И президентът на БФС се включи в кампанията за Любослав Пенев

  • 13 дек 2025 | 01:08
  • 2048
  • 6
Шиняшики за шедьовъра си: Случва се да вкараш такива попадения

Шиняшики за шедьовъра си: Случва се да вкараш такива попадения

  • 12 дек 2025 | 20:34
  • 1889
  • 1
Гидженов при Кабаков в съдийската ранглиста на ФИФА

Гидженов при Кабаков в съдийската ранглиста на ФИФА

  • 12 дек 2025 | 20:25
  • 1708
  • 1
Илиев: Варна е хубав град, има море, пясък, хубаво време и някои футболисти не искат да си ходят

Илиев: Варна е хубав град, има море, пясък, хубаво време и някои футболисти не искат да си ходят

  • 12 дек 2025 | 19:48
  • 15431
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 67041
  • 327
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 2945
  • 6
Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

Спартак (Вн) и Ботев (Пд) се надяват на позитивен край на 2025 година

  • 13 дек 2025 | 07:17
  • 1481
  • 1
Сега е времето Ливърпул да покаже, че трусът е приключил!

Сега е времето Ливърпул да покаже, че трусът е приключил!

  • 13 дек 2025 | 07:08
  • 2510
  • 1
Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

  • 12 дек 2025 | 23:06
  • 37550
  • 45