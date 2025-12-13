Софийска битка по пладне на "Овча Купел"

Тимовете на Славия и ЦСКА 1948 излизат един срещу друг в мач от осминафиналите на Sesame Купа на България. Двубоят на стадион “Александър Шаламанов” започва в 12:00 часа с първия съдийски сигнал на рефера Мартин Великов.

За да стигнат до тази фаза двата тима отстраниха по един противник в предишния кръг. “Белите” имаха здрав сблъсък със Спартак (Пловдив), но в крайна сметка победиха с 2:1 като гост. “Червените” се справиха по-лесно с противника и победиха с 4:0 като гост Янтра (Габрово).

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на сезона. В мач от осмия кръг на efbet Лига ЦСКА 1948 победи с 3:1 след две попадения на Елиас Франко и Атанас Илиев, докато за Славия се разписа Кристиян Стоянов.

Въпросният двубой е последната загуба на “белите”. Оттогава тимът от “Овча Купел” е във впечатляваща серия от 12 поредни мача без поражение във всички турнири. “Червените” също бяха в добра серия, но в средата на ноември играчите на Иван Стоянов записаха две поредни поражения.