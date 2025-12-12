Шефът на МЛС: Ще приемем Салах с отворени обятия, да се свърже с Меси и Мюлер, за да разбере колко са щастливи тук

След като вчера изпълнителният директор на саудитската лига Омар Мугарбел официално призна, че Мохамед Салах със сигурност е трансферна цел за местните клубове, сега и комисионерът на Мейджър Лийг Сокър Дон Гарбър направи подобно изявление. Той подчерта, че в САЩ всички много уважават договорните отношения между две страни, а в добавка Ливърпул има американски собственици , но ясно заяви, че ако някога египтянинът реши да направи такава стъпка, вратите на МЛС са широко отворени за него.

Изпълнителният директор на саудитската лига призна за интерес към Салах: Той е цел

Името на Салах се свързва най-упорито с един конкретен клуб – Сан Диего, който е съсобственост на египетско-британския милиардер Мохамед Мансур. Тази връзка би могла да направи калифорнийския отбор особено благоприятен избор за Салах и семейството му.

„Очевидно е, че ако някога Салах реши да дойде в Мейджър Лийс Сокър, ще го посрещнем с отворени обятия. Бих казал, че трябва да се свърже с Лео Меси и с Томас Мюлер, за да разбере колко щастливи и успешни са в Мейджър Лийг Сокър. Чух някои слухове за Салах. Ние обаче силно вярваме в светостта на договора. Това е част от американската бизнес динамика. Мо има договор с Ливърпул, а там са хора, които познаваме. Това е страхотен отбор“, коментира Гарбър.