Мениджърът на Брайтън преди гостуването на Ливърпул: Отиваме там, за да бием

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер даде добри новини за своя тим преди гостуването на “чайките” на Ливърпул утре от 17:00 българско време. Германецът ще може да разчита на завръщащите се от контузии Кауро Митома, Тимо Уотсън и Джеймс Милнър, както и очакваното скорошно появяване в състава на Адам Уебстър и Соли Марч. Наставникът обаче потвърди и лошата новина за тежката контузия на гръцкия талант Стефанос Цимас, който е със скъсана кръстна връзка и ще отсъства до края на сезона.

“Всички са на разположение от тези, които бяха в групата за предишния мач. Кауро Митома, Джеймс Милнър се завръщат, както и Томи Уотсън, което е добра новина. Соли Марч мисля ще е готов до две или три седмици, за съжаление Адам Уебстър все още е аут. Те определено са опции за ротации в състава. Важно е да има постоянство, тези играчи не просто да се завърнат, но и да бъдат здрави по-продължително време.

Разбира се, Стеф Цимас, който скъса предна кръстна връзка, ще пропусне мачовете до края на сезона. Мога да потвърдя за контузията му, той е тук ще се оперира и започва рехабилитация. Имаме голямо доверие на лекарите и медицинския щаб. Убедени сме, че ще се върне възможно най-бързо и в още по-добра форма,” посочи германският треньор.

Дербито между Ливърпул и Брайтън, което може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Хюрцелер посочи още, че иска да се изправи срещу най-добрите футболисти и отбори по повод спада във формата на Ливърпул в последните седмици и скандалите около Мохамед Салах. Той също така изрази увереност, тъй като Брайтън победи мърсисайдци в последния сблъсък по между им, когато и двата отбора бяха във възходяща форма.

“И ние имахме възходи и спадове от началото на сезона, в момента в цялата лига сигурно има два отбора, които са наистина постоянни. Всички останали се борят един срещу друг във всеки двубой и Ливърпул е част от тази битка. Всеки мач е възможност за победа и във всеки един мач доказваме, че можем да победим всеки от другите отбори. Винаги искаме да се изправяме срещу най-добрите играчи и най-добрите отбори. Това са предизвикателства, с които искаме да се справяме. Честно казано нямам идея с кого ще излезе срещу нас Ливърпул или в каква формация ще бъдат подредени. Ние се фокусираме върху нашето представяне, нашите принципи да игра и стил. Отиваме там и знаем, че независимо от ситуацията, в която Ливърпул се намира, това ще е едно огромно предизвикателство, но ние отиваме там, за да излезем и да спечелим,” заяви Хюрцелер.

Снимки: Gettyimages