  2. Брайтън
  Дербито между Ливърпул и Брайтън, което може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Дербито между Ливърпул и Брайтън, което може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 11 дек 2025 | 14:29
  • 433
  • 0
Дербито между Ливърпул и Брайтън, което може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Предстои интересен сблъсък на "Анфийлд" – Ливърпул приема Брайтън тази събота. Двата отбора са в средата на класирането, но само на няколко точки от челните позиции, а срещата може да се окаже ключова за амбициите им през сезона.

Стартът на Ливърпул в новата кампания е далеч от идеален. Тимът на Арне Слот се намира на 10-ото място, с 23 точки след 15 кръга. Брайтън на Фабиан Хюрцелер е точно пред тях – „чайките“ също имат 23 точки, но по-добра голова разлика и заемат 8-о място. Това означава, че двубоят на "Анфийлд" не е просто пореден мач, а директен сблъсък за позиции в първата половина на таблицата и за оставане близо до зоната за евротурнири

Голямата тема около Ливърпул преди мача е бъдещето на Мохамед Салах. Египтянинът публично изрази недоволство от ролята си при Арне Слот и заяви, че се чувства „хвърлен под автобуса“ след серия мачове, в които беше оставен на пейката. Ситуацията поставя допълнително напрежение върху отбора, който трябва да печели точки в първенството, докато решава бъдещето на своята голяма звезда.

Ние ви каним да се включите в нашата безплатна игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор!

Регистрирайте се в нашата платформа, попълнете 6 ключови прогнози и изпратете своята заявка преди първия съдийски сигнал. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

И това не е всичко — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до ексклузивни спортни сувенири — всяко участие е шанс за голяма печалба!

