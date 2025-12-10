Компани: Ленарт Карл е истински убиец пред гола

Популярни
  • 10 дек 2025 | 04:20
  • 411
  • 0

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира успеха с 3:1 над Спортинг (Лисабон) в шестия кръг от основната фаза на Шампионската лига и даде оценка за представянето на младата звезда Ленарт Карл.

„Спортинг е сериозен съперник, неслучайно са в топ 8 на класирането. Запазихме спокойствие, дори след като първи допуснахме гол“, заяви Компани.

„Ленарт винаги е опасен. Честно казано, той е имал и по-добри мачове, но винаги е на ниво. Когато получи шанс, той е истински „убиец“. Това е важно за нас", каза специалистът по адрес на 17-годишния Карл.

„Удивително е, че на неговата възраст представлява такава заплаха, дори когато не играе най-добрия си мач. Той също така помага на отбора в защита. Напредъкът му е сериозен, но има още много работа пред себе си", добави Компани.

„Радваме се и за завръщането на Алфонсо Дейвис, минаха девет месеца. Това е добра новина за нас“, завърши бившият белгийски национал.

Снимки: Imago

