Двама души са пострадали от пиротехниката на "Алианц Арена" по време на мача Байерн - Спортинг

Двама души бяха ранени, след като фенове на Спортинг (Лисабон) възпламениха пиротехнически средства на стадион „Алианц Арена“ по време на мача от Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен) във вторник. Полицията съобщи в изявление, че 29-годишен фен, който не е участвал в инцидента, е откаран в болница с наранявания на ухото и изгаряния. Другият пострадал е 23-годишен полицай, който е получил шок от шума, създаден от феновете.

Полицията арестува двама заподозрени на 38 и 47 години. Двамата ще бъдат изправени пред съдия, който ще реши дали да им наложи наказание лишаване от свобода.

Феновете на Байерн също са използвали пиротехнически средства, а изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиан Дреезен заяви след мача, че очаква частично затваряне на една от трибуните.

Шеф на Байерн се ядоса на феновете на клуба

„Ясно е каква ще бъде санкцията на УЕФА. Ще има частична забрана за фенове на южната трибуна“, каза Дреезен.

Южната трибуна е мястото, където се настаняват организираните фенски групи по време на мачовете на Байерн.

В началото на второто полувреме бяха запалени факли по целия сектор.

Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

„Разбира се, не мисля, че това е добре. Метеорологичните условия създадоха и този дим и мъгла на стадиона. Притеснявах се, че мачът ще трябва да бъде прекратен заради видимостта. Това е просто неприемливо“, каза Дреезен.

Той смята, че този път УЕФА може да не накаже клуба само с глоба. Дреезен припомни „ясната заплаха от санкции“ от федерацията за подобни инциденти. Мениджърът на Байерн не успя да обясни как фойерверките попадат на стадиона въпреки контрола: „Очевидно има креативни начини да се вкарват отново и отново.“

Байерн спечели мача с 3:1.