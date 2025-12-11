Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Двама души са пострадали от пиротехниката на "Алианц Арена" по време на мача Байерн - Спортинг

Двама души са пострадали от пиротехниката на "Алианц Арена" по време на мача Байерн - Спортинг

  • 11 дек 2025 | 01:19
  • 169
  • 0

Двама души бяха ранени, след като фенове на Спортинг (Лисабон) възпламениха пиротехнически средства на стадион „Алианц Арена“ по време на мача от Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен) във вторник. Полицията съобщи в изявление, че 29-годишен фен, който не е участвал в инцидента, е откаран в болница с наранявания на ухото и изгаряния. Другият пострадал е 23-годишен полицай, който е получил шок от шума, създаден от феновете.

Полицията арестува двама заподозрени на 38 и 47 години. Двамата ще бъдат изправени пред съдия, който ще реши дали да им наложи наказание лишаване от свобода.

Феновете на Байерн също са използвали пиротехнически средства, а изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиан Дреезен заяви след мача, че очаква частично затваряне на една от трибуните.

Шеф на Байерн се ядоса на феновете на клуба
Шеф на Байерн се ядоса на феновете на клуба

„Ясно е каква ще бъде санкцията на УЕФА. Ще има частична забрана за фенове на южната трибуна“, каза Дреезен.

Южната трибуна е мястото, където се настаняват организираните фенски групи по време на мачовете на Байерн.

В началото на второто полувреме бяха запалени факли по целия сектор.

Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести
Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

„Разбира се, не мисля, че това е добре. Метеорологичните условия създадоха и този дим и мъгла на стадиона. Притеснявах се, че мачът ще трябва да бъде прекратен заради видимостта. Това е просто неприемливо“, каза Дреезен.

Той смята, че този път УЕФА може да не накаже клуба само с глоба. Дреезен припомни „ясната заплаха от санкции“ от федерацията за подобни инциденти. Мениджърът на Байерн не успя да обясни как фойерверките попадат на стадиона въпреки контрола: „Очевидно има креативни начини да се вкарват отново и отново.“

Байерн спечели мача с 3:1.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Турция разследват и мача между Фенербахче и Щутгарт за незаконни залагания

В Турция разследват и мача между Фенербахче и Щутгарт за незаконни залагания

  • 11 дек 2025 | 01:47
  • 118
  • 0
Тебас не се отказва - иска мач от Ла Лига да се играе в Саудитска Арабия

Тебас не се отказва - иска мач от Ла Лига да се играе в Саудитска Арабия

  • 11 дек 2025 | 01:35
  • 144
  • 0
Германските женски футболни клубове основаха своя собствена лига

Германските женски футболни клубове основаха своя собствена лига

  • 11 дек 2025 | 01:08
  • 182
  • 0
Борусия (Дортмунд) не стори достатъчно за победа над Бодьо/Глимт

Борусия (Дортмунд) не стори достатъчно за победа над Бодьо/Глимт

  • 11 дек 2025 | 00:35
  • 376
  • 0
Байер и Нюкасъл разделиха точките след хубава втора част и продължават да мечтаят

Байер и Нюкасъл разделиха точките след хубава втора част и продължават да мечтаят

  • 11 дек 2025 | 00:26
  • 604
  • 0
Бенфика удари и Наполи и се завърна в борбата за място на елиминациите

Бенфика удари и Наполи и се завърна в борбата за място на елиминациите

  • 11 дек 2025 | 00:16
  • 981
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гостите доминираха в днешните мачове в Шампионската лига

Гостите доминираха в днешните мачове в Шампионската лига

  • 10 дек 2025 | 23:59
  • 19656
  • 11
Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

  • 10 дек 2025 | 23:07
  • 26121
  • 348
Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

  • 10 дек 2025 | 23:55
  • 10110
  • 10
ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

  • 10 дек 2025 | 23:51
  • 4982
  • 5
Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

  • 10 дек 2025 | 23:53
  • 4899
  • 8
Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

  • 10 дек 2025 | 21:30
  • 11041
  • 13