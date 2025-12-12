Халф на Лудогорец претърпя операция, аут е за четири месеца

Ето какво пишат от Лудогорец:

Агибу Камара претърпя успешна операция на сухожилието на четириглавия мускул на десния крак. Интервенцията беше наложителна заради хронифициране на проблема в бедрото. Операцията беше извършена от д-р Рамон Кугат в Барселона. Очакваният период на възстановяване е около четири месеца.

Йоел Андерсон продължава рехабилитация след интервенцията на коляното в Швеция. Десният защитник ще се присъедини към отбора в началото на януари, когато ще навлезе в следващ етап на индивидуалната си програма.

Едвид Куртулуш също се възстановява след луксация на капачката на дясното коляно. Очаква се шведският защитник да поднови пълноценни тренировки с отбора в началото на зимната подготовка.