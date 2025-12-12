Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  Халф на Лудогорец претърпя операция, аут е за четири месеца

Халф на Лудогорец претърпя операция, аут е за четири месеца

  • 12 дек 2025 | 13:30
  • 397
  • 0

Лудогорец обяви какво е състоянието на трима от своите футболисти. Агибу Камара е претърпял успешна операция на сухожилието на четириглавия мускул на десния крак и се очаква да се възстановява четири месеца. Йоел Андерсон и Едвин Куртулуш също продължават възстановяването си. Първият претърпя интервенция на коляното, а вторият се оправя след луксация на капачката.

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Ето какво пишат от Лудогорец:

Оперираха успешно Камара, прогрес във възстановяването на Андерсон и Куртулуш

Агибу Камара претърпя успешна операция на сухожилието на четириглавия мускул на десния крак. Интервенцията беше наложителна заради хронифициране на проблема в бедрото. Операцията беше извършена от д-р Рамон Кугат в Барселона. Очакваният период на възстановяване е около четири месеца.

Йоел Андерсон продължава рехабилитация след интервенцията на коляното в Швеция. Десният защитник ще се присъедини към отбора в началото на януари, когато ще навлезе в следващ етап на индивидуалната си програма.

Едвид Куртулуш също се възстановява след луксация на капачката на дясното коляно. Очаква се шведският защитник да поднови пълноценни тренировки с отбора в началото на зимната подготовка.

