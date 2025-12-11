Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Хьогмо: Отношението ни ме прави щастлив

Хьогмо: Отношението ни ме прави щастлив

  • 11 дек 2025 | 22:29
  • 2003
  • 5

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе доволен от представянето на отбора при равенството 3:3 срещу ПАОК, въпреки пропуснатата победа. Норвежецът е щастлив от отношението на играчите.

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

“Благодаря на ПАОК за мача. Среща с 6 гола, играхме срещу много силен отбор. Продължихме да създаваме шансове, както беше срещу Селта. Харесвам отношението на играчите и това ме прави щастлив. Трябва да подобрим някои аспекти на играта. Последният пас в някои моменти не бе добър. Мисля, че равенството е справедлив резултат. Можехме да спечелим, но ПАОК бе силен в последните минути. Имаме все още два мача и всичко зависи от нас. Важно бе за нас да вземем нещо от днешния мач. След победата над Селта трябваше да вземем продължим позитивната тенденция”, каза Хьогмо.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 10754
  • 11
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 56314
  • 216
Ради Кирилов: Чака ни добро бъдеще, но сега идва трудното

Ради Кирилов: Чака ни добро бъдеще, но сега идва трудното

  • 11 дек 2025 | 19:34
  • 1508
  • 0
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 68213
  • 157
Награда за най-добрия от Ботев (Пд) на Коледния базар на "канарчетата"

Награда за най-добрия от Ботев (Пд) на Коледния базар на "канарчетата"

  • 11 дек 2025 | 18:09
  • 676
  • 2
Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

  • 11 дек 2025 | 17:48
  • 1097
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 56314
  • 216
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 68213
  • 157
Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

  • 11 дек 2025 | 22:59
  • 3423
  • 2
Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 10754
  • 11
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 13375
  • 23
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 22978
  • 21