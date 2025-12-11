Хьогмо: Отношението ни ме прави щастлив

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе доволен от представянето на отбора при равенството 3:3 срещу ПАОК, въпреки пропуснатата победа. Норвежецът е щастлив от отношението на играчите.

“Благодаря на ПАОК за мача. Среща с 6 гола, играхме срещу много силен отбор. Продължихме да създаваме шансове, както беше срещу Селта. Харесвам отношението на играчите и това ме прави щастлив. Трябва да подобрим някои аспекти на играта. Последният пас в някои моменти не бе добър. Мисля, че равенството е справедлив резултат. Можехме да спечелим, но ПАОК бе силен в последните минути. Имаме все още два мача и всичко зависи от нас. Важно бе за нас да вземем нещо от днешния мач. След победата над Селта трябваше да вземем продължим позитивната тенденция”, каза Хьогмо.