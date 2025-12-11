Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Десподов: И двата отбора ще продължат напред

Десподов: И двата отбора ще продължат напред

  • 11 дек 2025 | 22:44
  • 833
  • 0

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов бе доволен от завръщането си на стадиона на Лудогорец и смята, че срещата между “орлите” и неговия ПАОК е била доста инетерсна. Националът смята, че и двата отбора ще продължат напред в елиминационната фаза на турнира.

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

“Чувствах се много добре, винаги е приятно, когато се връщам тук. Стадионът ме посрещна много добре. Мачът можеше да отиде във всяка една посока. Мисля, че стана интересен мач за зрителите. Аз казах, че ни чака тежък мач, защото Лудогорец има много силни футболисти и това се случи. Аз смятам, че и двата отбора ще продължат”, каза Десподов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 10768
  • 11
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 56367
  • 216
Ради Кирилов: Чака ни добро бъдеще, но сега идва трудното

Ради Кирилов: Чака ни добро бъдеще, но сега идва трудното

  • 11 дек 2025 | 19:34
  • 1510
  • 0
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 68238
  • 157
Награда за най-добрия от Ботев (Пд) на Коледния базар на "канарчетата"

Награда за най-добрия от Ботев (Пд) на Коледния базар на "канарчетата"

  • 11 дек 2025 | 18:09
  • 676
  • 2
Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

  • 11 дек 2025 | 17:48
  • 1097
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 56367
  • 216
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 68238
  • 157
Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

  • 11 дек 2025 | 22:59
  • 3441
  • 2
Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 10768
  • 11
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 13379
  • 23
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 22984
  • 21