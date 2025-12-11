Десподов: И двата отбора ще продължат напред

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов бе доволен от завръщането си на стадиона на Лудогорец и смята, че срещата между “орлите” и неговия ПАОК е била доста инетерсна. Националът смята, че и двата отбора ще продължат напред в елиминационната фаза на турнира.

“Чувствах се много добре, винаги е приятно, когато се връщам тук. Стадионът ме посрещна много добре. Мачът можеше да отиде във всяка една посока. Мисля, че стана интересен мач за зрителите. Аз казах, че ни чака тежък мач, защото Лудогорец има много силни футболисти и това се случи. Аз смятам, че и двата отбора ще продължат”, каза Десподов.