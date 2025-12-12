Популярни
Ница изравни антирекорд на Лудогорец в Лига Европа

  • 12 дек 2025 | 13:27
  • 369
  • 0

Отборът на Ница загуби от Брага с 0:1 в домакинството си от шестия кръг на Лига Европа, като по този начин изравни антирекорд в състезанието на Лудогорец, съобщават френските медии.

Брага увеличи проблемите на Ница
Брага увеличи проблемите на Ница

Тимът от Лазурния бряг вече има 18 поредни мача без победа в Лига Европа, което е и абсолютен рекорд за френски клуб, а тази серия за Ница започна преди две години и девет месеца. Единствено Лудогорец е правил същата поредица без победа в турнира, която за българския шампион продължава от октомври 2019 г. до септември 2022 г. и става въпрос за същинската фаза, без квалификациите. На 3 октомври 2019 г. тимът от Разград побеждава Ференцварош като гост с 3:0 в групите на Лига Европа, а следващият успех на тима в Лига Европа е на 8 септември 2022 г. срещу Рома с 2:1.

Интересно е, че Лудогорец ще завърши участието си в груповата фаза на турнира именно с домакинство срещу Ница на 20 януари 2026 г, като на български тим ще му трябват отчаяно точки, а французите нямат никакъв интерес към турнира, както призна още преди поражението от Брага треньорът им Франк Ез. Специалистът обаче не е подал оставка, въпреки че положението на тима е много деликатно и в Лига 1, където отборът е на пет точки от опасната зона, а като цяло във всички турнири е в серия от осем загуби.

"Нямаме толкова качество и сила при движението на топката, при скоростта. От дълго време го казвам. Сега остава да започнем да вкарваме голове, когато сме по-добри на терена. Ако това помага на играчите, дори ще вляза на терена", иронично каза той за получения жълт картон за това, че е напуснал треньорската си зона.

Снимки: Gettyimages

