Лудогорец обяви програмата си преди двубоя с ПАОК

  • 9 дек 2025 | 10:47
  • 235
  • 0
Лудогорец обяви програмата си преди двубоя с ПАОК

Официалната пресконференция на Лудогорец преди мача с ПАОК е утре (сряда) от 13:30 ч. на стадион "Хювефарма Арена". В нея участие ще вземат старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо и Диниш Алмейда. В 17:30 ч. започва официалната тренировка на шампионите. Тя ще се проведе на "Хювефарма Арена" и ще бъде открита за медиите в първите 15 минути.

Пресконференцията на ПАОК на българска земя е утре от 20:00 ч. В нея участие ще вземат треньорът Разван Луческу и Кирил Десподов.

Десподов преди битката с Лудогорец: Трябва да сме 100% концентрирани, за да постигнем това, което искаме
Десподов преди битката с Лудогорец: Трябва да сме 100% концентрирани, за да постигнем това, което искаме

Мачът от 6-ия кръг на основната фаза в Лига Европа Лудогорец - ПАОК е в четвъртък (11 декември) от 19:45 ч. на "Хювефарма Арена".

