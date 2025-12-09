Лудогорец обяви програмата си преди двубоя с ПАОК

Официалната пресконференция на Лудогорец преди мача с ПАОК е утре (сряда) от 13:30 ч. на стадион "Хювефарма Арена". В нея участие ще вземат старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо и Диниш Алмейда. В 17:30 ч. започва официалната тренировка на шампионите. Тя ще се проведе на "Хювефарма Арена" и ще бъде открита за медиите в първите 15 минути.

Пресконференцията на ПАОК на българска земя е утре от 20:00 ч. В нея участие ще вземат треньорът Разван Луческу и Кирил Десподов.

Мачът от 6-ия кръг на основната фаза в Лига Европа Лудогорец - ПАОК е в четвъртък (11 декември) от 19:45 ч. на "Хювефарма Арена".