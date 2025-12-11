Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Лудогорец приема ПАОК в двубой от шестия кръг на основната схема на Лига Европа. Мачът на стадион "Хювефарма Арена" е от 19:45 часа и ще бъде ръководен от румънеца Хорациу Фешник.

Към момента разликата между двата отбора е 2 точки в полза на гърците. Разградчани заемат 25-ата позиция в класирането, а тимът на Разван Луческу се намира на 17-ото място. В предишния кръг от надпреварата момчетата на Пер-Матиас Хьогмо победиха Селта (3:2), докато "двуглавите орли" направиха 1:1 с норвежкия Бран.

В понеделник (8 декември) шампионите допуснаха първа грешка под ръководството на новия си треньор. Те завършиха наравно със Славия (1:1) и пропуснаха възможността да намалят разликата до лидера Левски. ПАОК пък загря за днешния сблъсък с успех в дербито на Солун срещу Арис (3:1) и със сигурност настроението в лагера на гостите е приповдигнато.

Любопитно ще бъде завръщането на Кирил Десподов в Разград, откъдето осъществи трансфера си на “Тумба”. Петкратният футболист №1 на България кара своя трети сезон с черно-белия екип, като вече записа 110 мача, в които вкара 24 гола и направи 27 асистенции. За Лудогорец Десподов има 128 срещи - 39 попадения и 55 голови паса.

Двамата треньори ще трябва да се справят с някои кадрови проблеми и да изберат най-доброто, с което разполагат, в търсене на победата. И Лудогорец, и ПАОК са в серия от пет поредни двубоя във всички турнири без загуба.

Лудогорец - ПАОК

Начало: 19:45 часа

Съдия: Хорациу Фешник

Стадион: "Хювефарма Арена", Разград