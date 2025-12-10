ПАОК без официална тренировка на "Хювефарма Арена"

Отборът на ПАОК няма да провежда тренировка на стадион "Хювефарма Арена" преди утрешния сблъсък с Лудогорец от шестия кръг на основната схема на Лига Европа. Последното занимание на "двуглавите орли" беше на "Тумба" по-рано днес и включваше тактическа работа и специална програма за отработка на статични положения.

След нея отборът на Разван Луческу се насочи към летището за своя полет до Варна. Мачът на стадиона в Разград е в четвъртък (11 декември) от 19:45 часа и ще бъде ръководен от румънеца Хорациу Фешник.

Снимка: paokfc.gr