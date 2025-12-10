Десподов преди битката с Лудогорец: Много е хубаво, че отново съм тук, но утре съм от другата страна

Крилото на ПАОК Кирил Десподов разкри очакванията си за предстоящия сблъсък с Лудогорец от шестия кръг на основната схема на Лига Европа. Петкратният футболист №1 на България се присъедини към "двуглавите орли" с трансфер именно от родния първенец.

Десподов сподели, че той и съотборниците му са готови за утрешната среща, след което изрази увереност, че "черно-белите" ще бъдат щастливи след края на мача.

Разван Луческу предупреди: Лудогорец е отбор, който обича да доминира

"Говорихме с треньора за терена, за стадиона. За мен е много хубаво, че отново съм тук. Имах страхотен престой в Лудогорец. Спечелихме много трофеи, имахме големи мачове в Европа. Винаги чувството ми към този клуб е хубаво. Щастлив съм, че съм тук, но утре съм от другата страна.

ПАОК без официална тренировка на "Хювефарма Арена"

Когато напуснах клуба, не спрях да следя Лудогорец. Гледам техните мачове. Лудогорец е отбор, който се опитва да контролира мача, особено когато е домакин. Подготвени сме много добре за предстоящия двубой. Със сигурност трябва да бъдем внимателни и фокусирани до последния съдийски сигнал. Не трябва да им позволяваме да контролират топката.

Изпуснахме две точки срещу отбор, срещу който се очакваше да спечелим. Те също играха футбол. Не играем срещу аматьорски клубове.

Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

Лудогорец има нов треньор и сега изглежда много по-добре от преди. Те са добър отбор и трябва да бъдем на 100%, за да свършим работата си. Мисля, че ще бъдем щастливи след мача", каза Десподов.