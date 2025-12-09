Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК

Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК

  • 9 дек 2025 | 12:24
  • 158
  • 0
Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК

Румънският съдия Хорациу Фешник ще ръководи срещата от шестия кръг на основната схема на Лига Европа между отборите на Лудогорец и ПАОК, която ще се проведе в четвъртък (11 декември) от 19:45 часа на стадион "Хювефарма Арена". Помощници на Фешник ще бъдат Валентин Аврам и Александру Церей, а Рареш Джордже Видикан е четвърти рефер.

ВАР арбитрите също са от Румъния - Овидиу Хацеган и Адриан Кострейе. Владимир Петров от Украйна е съдийски наблюдател на мача, а дежурен делегат на УЕФА е Ротем Камер от Израел.

Лудогорец обяви програмата си преди двубоя с ПАОК
Лудогорец обяви програмата си преди двубоя с ПАОК

Фешник има доста сериозен опит в мачове на български отбори. Преди две години е ВАР арбитър на решителния мач между Лудогорец и Нордселанд в Лига на конференциите. През 2022-а ръководи реванша в третия квалификационен кръг в Лига на конференциите между Сейнт Патрикс и ЦСКА, завършил 0:2. Маурисио Гарсес и Иван Турицов вкарват за успеха на "армейците", които с този успех продължават към следващия етап.

През август 2023 година Хорациу Фешник е главен рефер на мача Астана - Лудогорец в третия кръг на Лига Европа, когато казахстанците печелят с 2:1.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Иван Редовски за полусезона на Балкан (Ботевград)

Иван Редовски за полусезона на Балкан (Ботевград)

  • 9 дек 2025 | 07:20
  • 794
  • 0
Дербито на Северозапада приковава вниманието

Дербито на Северозапада приковава вниманието

  • 9 дек 2025 | 07:20
  • 3503
  • 0
Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

  • 8 дек 2025 | 21:43
  • 50609
  • 130
Атанас Узунов: За 20 секунди Георги Илиев ме „убеди“ да работя в Локо (Пловдив)

Атанас Узунов: За 20 секунди Георги Илиев ме „убеди“ да работя в Локо (Пловдив)

  • 8 дек 2025 | 20:02
  • 7227
  • 14
Хьогмо: Не е много лесно да играем в подобен цикъл

Хьогмо: Не е много лесно да играем в подобен цикъл

  • 8 дек 2025 | 19:58
  • 2584
  • 0
Юли Петков: След такова себераздаване и точката е успех

Юли Петков: След такова себераздаване и точката е успех

  • 8 дек 2025 | 19:52
  • 4033
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 74541
  • 33
Димитър Калчев, Димитър Механджийски и Константин Митев ще са гости в Block Out

Димитър Калчев, Димитър Механджийски и Константин Митев ще са гости в Block Out

  • 9 дек 2025 | 12:32
  • 117
  • 0
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 2927
  • 3
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 4636
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 5354
  • 2
Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 06:33
  • 5317
  • 7