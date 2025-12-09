Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК

Румънският съдия Хорациу Фешник ще ръководи срещата от шестия кръг на основната схема на Лига Европа между отборите на Лудогорец и ПАОК, която ще се проведе в четвъртък (11 декември) от 19:45 часа на стадион "Хювефарма Арена". Помощници на Фешник ще бъдат Валентин Аврам и Александру Церей, а Рареш Джордже Видикан е четвърти рефер.

ВАР арбитрите също са от Румъния - Овидиу Хацеган и Адриан Кострейе. Владимир Петров от Украйна е съдийски наблюдател на мача, а дежурен делегат на УЕФА е Ротем Камер от Израел.

Лудогорец обяви програмата си преди двубоя с ПАОК

Фешник има доста сериозен опит в мачове на български отбори. Преди две години е ВАР арбитър на решителния мач между Лудогорец и Нордселанд в Лига на конференциите. През 2022-а ръководи реванша в третия квалификационен кръг в Лига на конференциите между Сейнт Патрикс и ЦСКА, завършил 0:2. Маурисио Гарсес и Иван Турицов вкарват за успеха на "армейците", които с този успех продължават към следващия етап.

През август 2023 година Хорациу Фешник е главен рефер на мача Астана - Лудогорец в третия кръг на Лига Европа, когато казахстанците печелят с 2:1.

Снимки: Imago