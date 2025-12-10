Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо заяви на официалната пресконференция преди утрешния сблъсък с ПАОК от основната фаза на Лига Европа, че най-важното е отборът му да запази фокуса и да използва своите възможности. Наставникът на "орлите" увери, че футболистите са по-мотивирани след победата срещу Селта (3:2) в предишния кръг.

"Очаквам във всеки един мач мотивацията да бъде на едно и също високо ниво. Това да бъде част от нашата култура. Във всеки двубой от шампионата ние искаме да развиваме отбора. За европейските мачове референциите са доста по-различни. Утре ще се изправим срещу един отбор с малко по-различен стил на игра от този на Селта. Надявам се да продължим да развиваме играта както в защита, така и в атака.

Очаквам всеки един отбор, който идва за мач срещу нас, да бъде добре подготвен. Очаквам същото и от ПАОК. За нас най-важното е да имаме същия фокус и да продължим да създаваме шансове. Много съм доволен от предишния мач - равенството със Славия - създадохме много добри възможности. Срещу Селта също имахме добри шансове - контраатаки, успявахме да проникнем между линиите. Утре най-важното ще бъде да използваме пространствата по същия начин.

Много съм щастлив, че всички играчи влизат уверено, показват качества и смелост. Не спират да се борят. Все още има да играем за 9 точки. Имаме шанс да спечелим още три в утрешния мач. След този със Селта отборът е мотивиран и има огромно желание.

Джон ме впечатли със знанията и страстта, която показва. Освен кондиционен треньор, той е и в отдела за научни спортове. Има много голям опит в много клубове. Работил е с Юрген Клоп. Той е добър човек, който може да подсигури физическата подготовка на футболистите.



Имаме натоварен календар с по два мача на седмица. Това е предизвикателство за всички нас. Вече имаме още един човек, който е компетентен и може да ни помогне много", сподели Хьогмо.