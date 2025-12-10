Популярни
  Алмейда: Отборът се чувства добре, срещу Славия се видя израстване

Алмейда: Отборът се чувства добре, срещу Славия се видя израстване

  • 10 дек 2025 | 13:53
  • 490
  • 0

Бранителят на Лудогорец Диниш Алмейда говори преди сблъсъка между “орлите” и ПАОК от Лига Европа. Двата тима ще премерят сили утре от 19:45 часа.

Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус
Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

“Знаем, че е много тежък календарът и го знаем от предишни години, когато сме играли в Европа и за Купата. Отборът се чувства добре, последният мач се вижда израстване. Не успяхме да спечелим, но играхме по начина, по който се искаше. Важно е да покажем кои сме ние.

Естествено, че има разлика в представянето ни. В Лига Европа играят едни от най-силните отбори на страните. В България нашите опоненти са трудни, но по различен начин. Когато играят в нисък блок, ние трябва по различен начин да се адаптираме. Вече стигаме до точката, в която знаем как да играем срещу всеки един отбор.

В Европа се изправяме срещу най-добрите отбори и футболисти. Кирил е познат добре тук, направи чудесни неща за нас, но и Селта притежава добри играчи, с които успяхме да се справим. Ние като отбор вярвам, че ще се справим с Кирил и останалите от ПАОК и ще имаме победа”, заяви Алмейда.

  • 10 дек 2025 | 13:42
  • 1424
  • 0
  • 10 дек 2025 | 13:22
  • 1092
  • 0
  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 607
  • 0
  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 3170
  • 5
  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 6999
  • 3
  • 10 дек 2025 | 12:53
  • 466
  • 1
  • 10 дек 2025 | 13:40
  • 4070
  • 11
  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 17707
  • 35
  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 6999
  • 3
  • 10 дек 2025 | 13:51
  • 2219
  • 0
  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 3170
  • 5
  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 93420
  • 37